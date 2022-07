Bam Adebayo annonce la couleur pour la saison prochaine

Comme le regrettait Adam Silver, lorsqu’un joueur demande à être transféré, à l’image de Kevin Durant par exemple, cela a un effet sur de nombreux joueurs qui n’ont rien demandé. Cette instabilité et cette incertitude sur son sort peuvent être compliquées à gérer, et on pense notamment à des éléments du Heat et des Suns qui ne savent pas s’ils serviront de monnaie d’échange. Comme par exemple, Bam Adebayo. On le pense intouchable, mais Pat Riley pourrait s’en séparer s’il y a la possibilité de recruter une pointure comme Kevin Durant.

« C’est comme ça… On maîtrise ce qu’on peut maîtriser » philosophe-t-il. « Evidemment, c’est une opportunité pour autre chose, mais selon moi, on contrôle ce qu’on peut contrôler. Et je ne peux pas maîtriser ça. »

Auteur d’une saison à 19.1 points, 10.4 rebonds et 3.4 pds de moyenne, le champion olympique sait que sa cote est élevée, mais aussi que ses dirigeants tiennent à lui. Résultat : il ne change rien à ses habitudes et en ce moment, il encadre ses camps pour les plus jeunes : « Je fais ce que j’ai à faire : je me lève tôt, je m’entraîne, je prends du bon temps avec ces gamins. Puis je rentre chez moi, et je vais me coucher. »

Même la perte de PJ Tucker ne l’inquiète pas car il sait que l’un de ses coéquipiers prendra le relais. Il pense à Caleb Martin, prolongé cet été. Il fait la même taille que PJ Tucker (1m95), et il pourrait se décaler à ce poste.

« Tous les membres de notre équipe ont été invités à faire quelque chose qui les mettait mal à l’aise, ou à jouer un rôle qu’ils n’avaient jamais joué« , rappelle Bam Adebayo. « Et beaucoup de gars ont excellé, parce que nous travaillons tellement et nous nous dévouons tellement, que c’est notre travail, c’est notre gagne-pain. Quand les gens arrivent, ils essaient de faire la meilleure impression possible. Donc je pense que ça va aller. Je connais Caleb, il est probablement dans un gymnase en ce moment, quelque part, et je sens qu’il s’en sortir. »

Enfin, à titre personnel, le pivot du Heat a prévenu ses stagiaires qu’il n’avait qu’un objectif : devenir le meilleur défenseur de la NBA. « J’aurais dû le gagner ces deux dernières saisons, et je vais le gagner cette année ! »