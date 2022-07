La NBA s’en prend aux joueurs qui demandent des transferts

Les joueurs ont pris le pouvoir en NBA, et depuis quelques années, c’est eux, même sous contrat, qui demandent leur transfert. On pense ainsi à Anthony Davis, Ben Simmons, James Harden ou plus récemment Kevin Durant. Des coups de pression qui agacent évidemment les dirigeants des équipes concernées, mais aussi la NBA. Alors que la ligue et les joueurs vont discuter de la prochaine convention collective, Adam Silver a tenu à rappeler que le respect du contrat signé était primordial. Surtout dans le cas de Durant à qui il reste quatre années de contrat…

« Je ne sais pas si le joueur a demandé un échange ou s’il l’a exigé. Je ne sais pas ce qui se passe entre lui et son équipe mais il est certain qu’il y a beaucoup d’agitation dans cette ville au sujet de possibles transferts » confie Silver lors d’une interview donnée à Las Vegas. « Mais il faut que ce soit dans les deux sens. Les équipes offrent une sécurité et des garanties aux joueurs, et l’on attend en retour qu’ils respectent leur part du marché. Je suis conscient qu’il y aura toujours des discussions en coulisses entre les joueurs et les représentants des équipes. Mais nous n’apprécions pas de voir les joueurs demander des transferts et nous n’apprécions pas de voir les choses se dérouler comme c’est le cas actuellement. Le basket a été fantastique la saison passée, les playoffs, et nous avons eu droit à une merveilleuse finale. Je ne veux pas être naïf, mais j’aimerais, j’aimerais vraiment que l’accent soit mis sur le jeu sur le terrain. »

Un sujet discuté avec le syndicat des joueurs

Ce que regrette surtout Silver, c’est l’effet domino provoqué par une demande de transfert. Quant un Davis, un Harden ou Durant demande à partir, cela à un impact sur plusieurs équipes et plusieurs joueurs.

« Lorsqu’un joueur demande à être transféré, cela a un effet sur beaucoup d’autres joueurs, sur l’équipe de ce joueur et sur d’autres équipes » poursuit Silver. « Ce n’est potentiellement pas seulement la NBA ou les propriétaires qui sont touchés par cela, mais beaucoup d’autres joueurs aussi. Cela fait partie des sujets dont nous avons l’intention de discuter avec l’union des joueurs pour voir s’il existe d’autres solutions à ce problème. Il ne sera jamais question que les joueurs restent mécontents dans certaines situations. Simplement, nous ne voulons pas que la situation se déroule comme c’est le cas actuellement. Je pense qu’il y a un intérêt mutuel entre les joueurs collectivement et la NBA à avoir plus de stabilité. »

Une « stabilité » d’abord contractuelle. Pour la NBA, le joueur doit respecter sa part du contrat.

« Je pense qu’il faut que nous et l’union des joueurs discutions et que nous reconnaissions les principes qui sont en jeu ici, à savoir le caractère sacré des contrats et la volonté de stabilité. Car nous avons une relation très productive avec l’union des joueurs, j’ai bon espoir que nous puissions trouver un moyen de ramener l’attention sur le terrain sans pour autant complètement éliminer le fait que des joueurs demandent à être transférés. »