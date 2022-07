Bam Adebayo veut gagner en efficacité en attaque

Plus de 20 points de moyenne et près de 11 rebonds. Telle est la « projection » statistique faite par Basketball-reference avec Bam Adebayo pour la saison prochaine. Une avancée relativement minime au regard des chiffres déjà postés par le pivot du Heat l’année dernière : 19 points et 10 rebonds de moyenne en 32 minutes. Celui-ci s’est fixé un objectif estival simple dans la perspective de son prochain exercice : « Être un scoreur plus efficace. »

« Ils m’appellent ‘No Ceiling’ (sans limite) pour une bonne raison. J’ai le sentiment que ma moyenne de tentatives de tirs va augmenter. Les gars veulent que j’ai la balle en main, que je marque plus. Mon travail est vraiment facile cet été », développe le joueur qui va fêter ses 25 ans d’ici quelques jours.

Si l’on se fie à son seul pourcentage d’adresse, l’intérieur va avoir du mal à gagner en efficacité. Sur ses quatre dernières saisons, il n’a pas shooté en dessous des 55% de réussite, ce qui en fait déjà un joueur hyper efficace en attaque. Aussi, sa moyenne de points et de tentatives de tirs augmentent année après année.

En playoffs en revanche, il a davantage été branché sur courant alternatif. À l’image de sa série finale face aux Celtics où il a signé de grands matches (Game 3 et 7) et connu des sorties anecdotiques en attaque, faute d’agressivité. Résultat, sa moyenne de points en saison régulière a baissé en phases finales (15 points). L’arrivée de Kyle Lowry a aussi eu des effets sur son utilisation puisque sa moyenne à la passe est repartie à la baisse.

A un tir de passer l’obstacle Boston…

Il tâchera donc de faire aussi bien ou mieux l’année prochaine au cœur d’un groupe quasiment inchangé, à l’exception du départ de P.J. Tucker vers les Sixers. « C’est positif de sentir qu’on peut revenir et faire quelque chose de différent cette année avec Caleb (Martin), Dewayne (Dedmon), Victor (Oladipo) (ndlr : tous de retour), des gars qui connaissent notre système, et que tout le monde soit sur la même ligne », poursuit le pivot.

Ce dernier espère ainsi effacer le douloureux souvenir de cette défaite aux Celtics, qui a laissé le Heat à quelques paniers d’une nouvelle finale NBA. « C’est une obligation de retourner là où on était et d’obtenir un résultat différent. Ça vous hante, parce que vous êtes si près du but et qu’il vous manque un tir. Si vous regardez le match, il y a eu tellement de moments où on aurait pu prendre l’avantage. […] C’est comme avoir une batterie dans le dos pour faire quelque chose de spécial », image le All-Star pour finir.