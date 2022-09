Une progression sans pression pour les Grizzlies de Ja Morant

Joueur le plus spectaculaire de l’une des équipes les plus spectaculaires de la ligue, Ja Morant a fait le show lors du « Media Day ». Le meneur All-Star s’est notamment saisi d’un appareil photo pour « shooter » les différents journalistes présents, une façon d’afficher sa décontraction à l’aube d’une nouvelle saison, qui débutera ce samedi, par un premier match de reprise en présaison face à Milwaukee.

Pour ce qui est des objectifs, Ja Morant n’a pas voulu rajouter de pression supplémentaire à son groupe, puisque l’idée est de continuer à briller dans l’ombre des grosses écuries de la ligue dans l’espoir que vienne le tour des Grizzlies. Le plus tôt possible.

« Il n’y a pas de pression pour nous. Nous n’avons pas gagné le titre, donc pour nous, il s’agit plutôt de passer au niveau supérieur, de continuer à progresser dans l’optique de remporter un titre de champion », a-t-il confié. « Ça ne veut pas dire que notre côté revanchard doit disparaître. On ne se dit pas : ‘Nous avons obtenu le respect, très bien, maintenant nous pouvons nous reposer’. Non, nous devons aller gagner encore plus de respect parce qu’il y a encore des gens qui ne croient pas en nous ».

Sans Jaren Jackson Jr, ni Danny Green

Le discours reste sensiblement le même que les saisons précédentes, autour de cette fameuse quête de respect. Pour parvenir à l’étape supérieure, Ja Morant a tenu à souligner l’état d’esprit de ses troupes.

« Je suis vraiment fier de notre groupe, pour le sérieux avec lequel on a abordé cette intersaison et celui avec lequel chacun s’est pris en main pour progresser. Ça va nous aider à devenir une meilleure équipe si tout le monde continue comme ça » a-t-il notamment déclaré.

Affaiblis par les départs de De’Anthony Melton (Sixers) et Kyle Anderson (Wolves), les Grizzlies ne débuteront pas au complet puisque Jaren Jackson Jr (fracture du pied) ne sera pas encore opérationnel avant décembre. Autre absent : Danny Green qui s’est rompu deux ligaments du genou en playoffs ! Mais sa présence est déjà appréciée.

« Nous sommes jeunes, et c’est un vétéran. Ça fait partie de son boulot, d’être là pour nous, de nous responsabiliser aussi. J’ai le sentiment qu’il va être d’une grande aide pour nous dans ces domaines. Et c’est plutôt ce dont nous avons besoin », a conclu Ja Morant au sujet du triple champion NBA.

Pour le reste, « Rendez-vous pour l’Opening Night ! », a-t-il lancé.