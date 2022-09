Insensible aux rumeurs, Myles Turner découvre le rôle de « vétéran »

Seul rescapé du grand ménage débuté la saison passée dans l’Indiana, Myles Turner ne sait pas vraiment de quoi son avenir est fait, et si celui-ci s’inscrit dans les rangs de son club de toujours.

Fréquemment inclus dans des rumeurs de transfert depuis le début de sa carrière, le pivot des Pacers a vraisemblablement été particulièrement proche d’un départ cet été, quand son nom était notamment envoyé vers les Suns dans le dossier Deandre Ayton, et vers les Lakers dans le dossier Russell Westbrook.

Au regard de la situation depuis un an, il peut sembler logique que l’ancien joueur de la fac’ de Texas soit le prochain à faire ses valises, mais l’intéressé parvient aujourd’hui à faire la part des choses.

« C’est ma huitième saison, et j’ai été inclus dans des rumeurs de transfert pendant quatre ou cinq ans » a ainsi fait remarquer Myles Turner, lors du media day de son club ce lundi. « J’y suis insensible maintenant, ça fait partie de la vie quotidienne dans ce business. Il n’y a pas la place pour la rancœur, il faut sortir ses émotions de l’équation. J’ai appris ça tôt dans ma carrière, et je m’y réfère encore à ce jour. »

Ainsi, Myles Turner se prépare donc à une nouvelle saison dans l’Indiana, au sein d’un effectif rajeuni et moins ambitieux que ces dernières années. Pas de quoi démotiver celui qui, à 26 ans, est désormais un des vétérans de son équipe, et entend toujours se donner à fond pour épauler les jeunes.

« Mon job est de remplir ma part du contrat, d’accompagner tous ces gamins. Car je n’en suis plus un maintenant. J’ai 26 ans et je suis un des plus âgés, donc c’est une nouvelle position, un nouveau rôle, et je veux être bon dans ce rôle. Tant que je porte ce maillot, j’irai sur le terrain avec la même envie de représenter notre État. »