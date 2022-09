Le Top 10 de l’EuroBasket | Luka Doncic dans ses œuvres

Le spectacle a été au rendez-vous de cet EuroBasket 2022 et le Top 10 de ses plus belles actions compilées par la FIBA vaut clairement le coup d’œil. Les joueurs NBA sont bien représentés, entre Dennis Schroder et Daniel Theis, Lauri Markkanen, Willy Hernangomez, Giannis Antetokounmpo et bien sûr Luka Doncic.

Le Slovène est le seul à se distinguer à deux reprises, avec son 3-points sur un pied incroyable au buzzer de la possession face à la France, et son enchaînement « petit pont » suivi d’un alley-oop au millimètre face à la Hongrie.