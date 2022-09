Le Jazz envoie Bojan Bogdanovic à Detroit !

On savait que le Jazz allait continuer ses grandes manœuvres après les départs de Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Bojan Bogdanovic était très régulièrement cité dans les rumeurs et les Suns avaient un œil sur lui.

Mais The Athletic nous informe que l’ailier va finalement atterrir à Detroit puisqu’il va être échangé contre Kelly Olynyk et Saben Lee.

Bojan Bogdanovic est une belle addition pour les Pistons car ce dernier sort d’une saison à 18 points de moyenne, et son adresse de loin devrait libérer de l’espace pour Cade Cunningham et compagnie. Son contrat expirant et sa valeur pour une franchise en quête du titre pourraient également en faire un atout lors de la future « trade deadline » de février. Pour le Jazz, ce transfert fait économiser près de 6 millions de dollars pour la saison à venir et confirme à nouveau la volonté de Danny Ainge de faire exploser le groupe et de reconstruire de zéro.

Qui sera le prochain à bouger du côté de Salt Lake City ? Jordan Clarkson ? Mike Conley ? Les paris sont ouverts…

Une chose est sure, il y aura encore du mouvement puisque le Jazz possède 18 joueurs avec un contrat garanti, et la NBA en autorise 15. Il y a donc trois joueurs de trop, susceptibles d’être coupés ou transférés.

The Pistons are sending Kelly Olynyk and Saben Lee to the Jazz for Bojan Bogdanovic, sources tell me and @JLEdwardsIII. https://t.co/Mu7dkZVJ8I — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2022