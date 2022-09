Les Suns prêts à lâcher Jae Crowder pour récupérer Bojan Bogdanovic ?

James Jones et les Suns vont-ils faire bouger leur effectif d’ici le début de la saison régulière ? La question peut se poser selon Brian Windhorst. Notre confrère d’ESPN, sans donner davantage de détails, a expliqué que les Suns négocient depuis quelques semaines et que des discussions ont été entamées.

Visiblement, c’est Jae Crowder qui serait sur le départ du côté des finalistes 2021. L’ailier fort est en fin de contrat et sera libre en 2023, il est donc une monnaie d’échange intéressante.

Toujours d’après Brian Windhorst, les Suns viseraient bien Bojan Bogdanovic. On sait pourtant que le Jazz et Danny Ainge sont gourmands en tours de Draft et que les Suns sont moins bien équipés que d’autres dans ce domaine. Mais comme la franchise de l’Arizona a le shooteur dans son viseur depuis quelques temps, pourquoi pas convaincre Utah avec le contrat de Jae Crowder.

Enfin, Brian Windhorst annonce que les dirigeants vont tenter de prolonger Cameron Johnson. Le sixième homme est encore sous contrat, jusqu’en 2023, mais les Suns voudraient s’assurer de sa présence sur plusieurs années et surtout éviter de revivre un épisode comme celui de Deandre Ayton cet été.

Pour rappel, Phoenix n’avait pas prolongé le pivot, après des négociations tendues entre les deux camps, et durant l’intersaison, il était donc libre mais « protégé ». Il a ainsi accepté l’offre des Pacers, à 133 millions de dollars sur quatre ans. Les Suns ayant le dernier mot, ils ont finalement décidé de s’aligner pour le conserver.