Les Suns intéressés par Bojan Bogdanovic

Rudy Gobert et Donovan Mitchell partis, ça devrait encore bouger à Utah, qui semble prêt à tout faire disparaître.

Mike Conley, Jordan Clarkson ou Bojan Bogdanovic pourraient ainsi rapidement faire leurs valises et le toujours très bien informé John Gambadoro assure que les Suns sont particulièrement intéressés par le Croate.

Déterminé à rebondir très vite après son élimination en demi-finale de conférence face à Dallas, Phoenix aimerait ainsi mettre la main sur le shooteur de 33 ans, capable d’évoluer sur les postes 3/4 et surtout d’écarter le jeu autour du duo Chris Paul – Devin Booker, avec ses 39.2% de réussite à 3-points depuis son arrivée en NBA.

Le souci, c’est que le salaire de Bojan Bogdanovic est élevé (19.5 millions de dollars) et qu’il faudra donc envoyer plusieurs joueurs à Utah (Dario Saric et Torrey Craig ?) pour le récupérer, en plus évidemment de choix de Draft.

Sans compter que le contrat du Croate se termine à la fin de la saison prochaine, à l’été 2023, et que ce serait donc un renfort à court terme, mais les Suns n’ont pas de temps à perdre quant à leurs ambitions.