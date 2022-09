Les Suns trop bien classés pour récupérer Bojan Bogdanovic ?

Bojan Bogdanovic en passe de refaire son « retard » sur Jordan Clarkson ? Selon Arizona Sports, pas moins de quatre équipes, à l’instar de son (futur ex-) coéquipier au Jazz, sont intéressées par le profil de l’ailier : les Suns, les Lakers, les Mavs et les Knicks.

Connaissant l’obsession de Danny Ainge pour les premiers tours de draft, on voit mal comment une transaction autour du Croate pourrait se monter sans impliquer un ou plusieurs « picks ». C’est en ça que les Suns partiraient légèrement désavantagés par rapport aux autres.

Malgré sa sortie de route spectaculaire et prématurée lors des derniers playoffs, face à Dallas en demi-finale de conférence, la franchise de l’Arizona reste attendue au sommet de la conférence Ouest la saison prochaine. Et par définition, plus une équipe gagne, moins elle a de chances d’être bien placée pour choisir à la Draft.

Après avoir gagné 64 matchs, les Suns ne disposaient, théoriquement, du… 30e choix de la dernière Draft. Ce « pick » appartenait au Thunder depuis l’échange monté autour de Chris Paul. Idem un an plus tôt, avec un très modeste 29e choix au premier tour après une saison à 51 succès.

Mais Phoenix, en plus de seconds tours de Draft, a un autre atout dans son jeu : les contrats expirants. Ceux de Jae Crowder (10 millions de dollars), Dario Saric (9.2) ou Torrey Craig (5), tous « free agents » à l’issue de la saison prochaine, sont les plus mentionnés lorsqu’il s’agit d’imaginer un échange pour Bojan Bogdanovic.