Au moins quatre équipes sur la piste de Jordan Clarkson ?

Qui de Bojan Bogdanovic, Mike Conley ou Jordan Clarkson sera le prochain à être éjecté du wagon du Jazz ? Ce pourrait être le troisième. Selon Sports Illustrated, pas moins de quatre équipes seraient intéressées par son profil : les Grizzlies, les Bucks, les Raptors et les Kings.

Hormis la dernière formation mentionnée, dont le poste 2 est pourtant déjà bien occupé, il ne s’agit donc que d’équipes de haut de tableau à la recherche d’un remplaçant capable de dynamiter les défenses adversaires.

C’est ce que le joueur de 29 ans a très bien fait ces trois dernières saisons avec le Jazz, où il a fait grimper sa moyenne de points à 17 unités, en saison régulière et en playoffs. Sa production, plus élevée qu’avec les Lakers ou les Cavs, lui a permis de décrocher le titre de 6e homme de l’année en 2021. Bémol avec lui, une sélection de tirs et une adresse (42% dont 32% de loin l’an passé) parfois douteuses, tout comme son investissement défensif.

Il reste toutefois un investissement raisonnable. Alors que Mike Conley et Bojan Bogdanovic, visé par les Suns ou les Lakers, touchent respectivement 23.7 millions de dollars et 19.6 millions de dollars, l’arrière n’émarge qu’à 13.3 millions de dollars. Celui-ci pourra bénéficier d’une « player option » l’année suivante à 14.3 millions de dollars.