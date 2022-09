Les Lakers reprennent contact avec le Jazz

La grande braderie de Salt Lake City n’est pas terminée ! Après avoir déjà monté quatre échanges en deux mois, les dirigeants du Jazz sont encore prêts à se séparer de trois vétérans. Il s’agit de Mike Conley Jr, de Bojan Bogdanovic et de Jordan Clarkson. Ce qui signifie, grosso modo, que Utah veut reprendre sans le moindre joueur majeur de la saison passée !

Selon le Denver Post mais aussi USA Today, une équipe serait plus citée que les autres, et il s’agit des Lakers. Il y a 10 jours, ils ont déjà bouclé un échange avec Utah pour la venue de Pat Beverley, mais ils ont décidé de repasser à l’offensive après le transfert de Donovan Mitchell aux Cavaliers.

Comme les Suns, les Lakers apprécient le profil de Bojan Bogdanovic, surtout qu’il est dans sa dernière année de contrat. L’objectif des Lakers reste le même : ne pas plomber leur belle enveloppe pour 2023. Le Croate est un super attaquant, et il est le type même de joueur capable d’écarter le jeu pour faire de la place à LeBron James et Anthony Davis. Sur le papier, les Lakers n’ont pas ce type de joueur.

Les Lakers toucheront-ils à leurs choix de Draft ?

Pour Mike Conley et Jordan Clarkson, c’est plus flou. D’abord parce que le meneur coûte bien plus cher avec deux ans de contrat, dont une deuxième année partiellement garantie à hauteur de 14 millions de dollars. Et puis, c’est un peu le même profil que Pat Beverley avec une orientation plutôt défensive.

Quant à Jordan Clarkson, il possède une « player option », et peut donc prolonger d’un an à la fin de la saison. Ses qualités d’attaquant feraient le plus grand bien en sortie de banc, et il connaît très bien la maison. Sauf que là encore, c’est le risque de plomber l’enveloppe pour recruter en 2023.

Quoi qu’il en soit, les Lakers ont toujours le contrat de Russell Westbrook à proposer au Jazz, et connaissant Danny Ainge, il voudra forcément (au minimum) un premier tour de Draft non protégé dans le « package ». Pour l’instant, les Lakers sont parvenus à se renforcer sans toucher à leurs deux premiers tours de Draft (2027 et 2029). Vont-ils en griller un pour récupérer Bojan Bogdanovic, la cible la plus intéressante ?

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.