Les Blazers recrutent une ancienne légende WNBA

Après que Chauncey Billups a perdu son assistante Edniesha Curry, les Blazers misent sur une autre joueuse WNBA à la retraite. Pour un poste de scout cette fois, que la légende du basket féminin Tina Thompson occupera.

Âgée aujourd’hui de 47 ans, elle dispose de l’un des plus beaux palmarès de la ligue féminine où elle a évolué 17 ans, de 1997 à 2013. Le temps de collectionner neuf sélections All-Star et un titre de MVP en 2000. Elle est surtout connue pour avoir été l’une des joueuses majeures, aux côtés de Cynthia Cooper, des Houston Comets qui ont signé un quadruplé historique, les quatre premiers titres de la ligue (1997, 1998, 1999 et 2000).

Au moment de prendre sa retraite, elle était la meilleure scoreuse de l’histoire de ligue (7 488 points) avant d’être dépassée en 2017 par Diana Taurasi (9 693). À 38 ans, elle tournait encore à 14 points de moyenne !

Tina Thompson a été intronisée au Hall of Fame en 2018 puis elle a entraîné l’équipe féminine de l’Université de Virginie d’avril 2018 à mars 2022. La double médaillée d’or olympique (2004, 2008) a été nommée dans la liste des 25 meilleures joueuses WNBA de tous les temps par la ligue en 2021.