Engagé en Russie, Thomas Heurtel n’est plus sélectionnable en Equipe de France

Reverra-t-on Thomas Heurtel (33 ans) chez les Bleus ? Ce n’est pas certain puisque le 6e homme de l’Equipe de France vient de s’engager avec le club russe du Zénith Saint-Petersbourg, et en théorie, il ne pourra plus jouer en sélection pendant toute la durée de son contrat.

Début août, la Fédération française de basket avait annoncé que « les joueurs, joueuses et staffs des Équipes de France ne seraient plus sélectionnables s’ils signent un contrat avec un club russe ou biélorusse, tant que le conflit est en cours ».

Un avenir déjà scellé avant l’Euro ?

Avant de rejoindre les Bleus, Thomas Heurtel avait signé une attestation sur l’honneur, stipulant qu’il n’était pas engagé ou ne s’engagerait pas avec un club russe ou biélorusse pendant la durée du conflit avec l’Ukraine. À l’époque, l’ancien meneur du FC Barcelone et du Real Madrid expliquait que la piste du Zénit était une piste comme une autre, voire que les contacts étaient abandonnés.

Finalement, l’EuroBasket terminé, et alors qu’il était absent lundi du point presse des Bleus, Thomas Heurtel s’est donc engagé pour deux ans (1+1) avec le club russe, et on ne devrait donc pas le revoir en Equipe de France pendant les fenêtres internationales. Même statut pour Louis Labeyrie (Kazan) et Livio Jean-Charles (CSKA Moscou).