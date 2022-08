Pour rester en Équipe de France, Thomas Heurtel ne signera pas en Russie… pour l’instant

Hier, on apprenait que l’Équipe de France décidait de fermer ses portes aux joueurs qui signaient en Russie ou en Biélorussie, tant que le conflit russo-ukrainien serait en cours. Scellant du même coup le sort de Louis Labeyrie et Livio Jean-Charles, recrutés respectivement par l’UNICS Kazan et le CSKA Moscou.

Quant à Thomas Heurtel, en contact avec des clubs russes (dont le Zénith Saint-Petersbourg), il était également sous la menace d’une exclusion de la sélection. D’autant que, contrairement au duo Labeyrie/Jean-Charles, il figure dans la pré-sélection des Bleus pour l’Euro 2022.

Finalement, au lendemain de cette annonce, le meneur de 33 ans a révélé à RMC Sport qu’il avait bel et bien signé l’attestation sur l’honneur désormais exigée par la fédération tricolore. Celle-ci stipule que les joueurs, joueuses et membres du staff qui la signent ne sont pas engagés et ne s’engageront pas avec un club russe ou biélorusse, pendant toute la durée du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

En clair, qu’il « comprenne ou pas » et qu’il soit « fan ou pas » de cette décision, Thomas Heurtel reste aujourd’hui sélectionnable pour l’EuroBasket. Même si, dans les colonnes de L’Équipe, il est resté évasif sur son avenir.

« Ce n’est pas ce que j’ai dit [que les contacts avec les clubs russes n’étaient plus d’actualité]. J’ai dit que l’on verrait en temps voulu ce que je ferai la saison prochaine. »

Dans l’attente du retour (ou non) d’Andrew Albicy dans le groupe de Vincent Collet, Thomas Heurtel est en concurrence avec Théo Maledon, Frank Ntilikina et Elie Okobo pour l’une des places de meneur/arrière des Bleus.