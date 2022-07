Equipe de France | Andrew Albicy quitte le groupe

Après le forfait de Victor Wembanyama pour la préparation de l’Eurobasket 2022, nouveau contretemps pour Vincent Collet puisque Andrew Albicy a quitté l’Insep.

Dans son communiqué, la fédération évoque une gêne à la cuisse lors des tests effectués à Nanterre, et « il a été décidé, en accord avec le joueur et le club, de libérer le meneur. »

Le groupe n’est plus composé que de 15 joueurs pour le début du stage, et le communiqué précise que le médaillé d’argent aux Jeux olympiques « pourra être revu ultérieurement et réintégré, si son état le lui permet. »

Vincent Collet n’a toutefois pas prévu de remplacer le meneur, comme il n’a pas prévu de remplacer Victor Wembanyama.