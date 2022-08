L’équipe de France ferme ses portes aux joueurs qui signent en Russie

Face à un contexte géopolitique très spécial, après l’intervention militaire de la Russie en Ukraine depuis février, les signatures de Louis Labeyrie et Livio Jean-Charles ne sont pas passées inaperçues.

Les deux joueurs ont en effet signé dans des clubs russes, à Kazan pour le premier, au CSKA Moscou pour le second.

Alors que la FIBA avait décidé de l’exclusion des équipes nationales, des clubs et des sportifs russes des compétitions internationales, voir des joueurs français rejoindre ce pays a fait parler. Sans oublier que Thomas Heurtel est également proche de signer au Zenith Saint-Petersbourg.

L’équipe de France s’est donc positionnée sur ce sujet, avec un communiqué publié ce 1er août, en annonçant que « les joueurs, joueuses et staffs des Équipes de France ne seront plus sélectionnables s’ils signent un contrat avec un club russe ou biélorusse, tant que le conflit est en cours ».

Le Bureau Fédéral ajoute « cette décision s’applique également aux joueurs, joueuses, membres du staff ayant déjà signé avec un club russe ou biélorusse ».

La porte des Bleus est donc fermée pour Louis Labeyrie et Livio Jean-Charles, ainsi que pour Thomas Heurtel, si sa signature au Zenith Saint-Petersbourg est confirmée prochainement.

« L’ensemble des délégations sélectionnées en Équipe de France masculine et féminine seniors est invité à signer une attestation sur l’honneur pour participer aux rassemblements et compétitions internationales. Joueurs, joueuses et membres du staff devront signer cette attestation, indiquant qu’ils ne sont pas engagés et ne s’engageront pas avec un club russe ou biélorusse pendant la durée du conflit avec l’Ukraine », conclut le communiqué.