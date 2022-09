Fait divers | Emoni Bates arrêté pour possession d’arme

La carrière d’Emoni Bates continue de prendre une tournure assez inquiétante : déjà en difficulté sur les parquets la saison dernière, l’ailier de 18 ans ne se montre pas non plus à son avantage en dehors. En effet, d’après les informations de WXYZ Detroit, l’ancien lycéen prodige a été arrêté ce dimanche, par les autorités du comté de Washtenaw dans le Michigan, après avoir grillé un stop à une intersection.

Le bureau du shérif du comté a par la suite communiqué de plus amples détails : au moment de la fouille du véhicule du jeune homme, une arme a ainsi été trouvée par les autorités, et Emoni Bates a donc été placé en détention provisoire. Il fait face à deux chefs d’accusation : le premier pour détention dissimulée d’une arme, le second pour falsification du numéro de série de l’arme.

Ce triste épisode soulève désormais une interrogation : Emoni Bates va-t-il rejouer en NCAA ? Une question légitime, puisque la majorité des programmes universitaires ont des politiques strictes vis-à-vis du comportement de leurs athlètes hors des campus. Une arrestation pour possession d’arme peut donc être rédhibitoire…

Prospect majeur lorsqu’il était au lycée, au point d’être classé au premier rang des meilleurs lycéens de la promotion 2022, Emoni Bates est clairement sur une pente glissante depuis plusieurs mois. Après une saison « freshman » ratée à Memphis, il avait opté, cet été, pour un nouveau départ à… Eastern Michigan, une fac’ modeste, proche de chez lui mais qui ne devrait pas vraiment l’aider à booster sa cote en vue de la Draft 2023.

Une situation sportive instable, donc, désormais conjuguée à des déboires extra-sportifs inquiétants.