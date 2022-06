NCAA | Emoni Bates choisit Eastern Michigan !

« Je m’engage à Eastern Michigan. Je rentre à la maison. »

C’est avec ce message concis et précis qu’Emoni Bates, meilleur joueur encore disponible sur le portail des transferts de la NCAA, a annoncé sa destination pour la saison 2022/23.

Né à Ypsilanti, dans le Michigan donc, petite ville d’un peu plus de 20 000 habitants qui abrite le campus de la fac’ d’Eastern Michigan, l’ailier rentre (littéralement) chez lui après une saison « freshman » décevante sur le plan individuel à Memphis, aux côtés du nouveau joueur des Pistons, Jalen Duren, et sous les ordres de Penny Hardaway.

En 18 matches avec les Tigers au cours de l’exercice 2021/22, Emoni Bates a compilé des moyennes faiblardes de 9.7 points (38.6% aux tirs) et 3.3 rebonds (et 2.3 pertes de balle), affichant un niveau de jeu indigne de son statut de véritable superstar lycéenne.

Une blessure pénible au dos n’a pas aidé, mais le retour à la réalité a été rude pour celui qui était classé premier de la promotion 2022 par ESPN, avant de rejoindre la promotion 2021 avec un an d’avance, comme Jalen Duren.

Pour se relancer, il choisit donc de revenir sur ses terres, auprès des siens, dans une équipe de seconde zone, qui évolue dans la « Mid-American Conference », une « Mid-Major ». Un parcours qui rappelle forcément celui du nouveau rookie des Warriors, Patrick Baldwin Jr, qui avait choisi l’an dernier de jouer sa saison « freshman » sous les ordres de son père, au sein du modeste programme de Milwaukee-Wisconsin, alors que Duke, notamment, lui faisait les yeux doux.

Un choix qui n’avait pas franchement payé pour le nouvel ailier des champions en titre. On ne peut donc qu’espérer que l’expérience d’Emoni Bates soit plus positive.

« Les gens doivent me prendre pour un fou car je considère Eastern [Michigan] parmi mes finalistes. » déclarait Bates au début du mois de mai, lors d’une interview avec On3. « Mais si je m’engage là-bas, je serai le héros de la ville en quelque sorte. Quand j’étais au lycée, on jouait certains de nos matches à Eastern, et on remplissait la salle. Ce serait dingue pour moi de retrouver ce lien avec la ville. » il ajoutait, certainement déjà avec une petite idée dans un coin de sa tête.