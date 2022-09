Les Lakers ont mis à l’essai plusieurs ailiers, dont Shabazz Muhammad

Après avoir recruté des renforts sur les lignes arrières, avec Patrick Beverley et Dennis Schroder, les Lakers semblent maintenant viser un ajout sur les ailes. D’après HoopsHype, les « Purple and Gold » ont en effet testé plusieurs ailiers, déjà connus du circuit NBA : Dwayne Bacon, aperçu à Monaco l’an dernier, Miye Oni, anciennement à Utah, mais aussi et surtout Shabazz Muhammad et Jeremy Lamb.

Des potentiels plans de repli, dans l’éventualité où la piste Bojan Bogdanovic ne mènerait à rien…

Les deux pistes les plus sérieuses pourraient être Shabazz Muhammad et Jeremy Lamb. Pour le premier, qui vise un retour en NBA après une absence de près de quatre ans, l’intérêt du club de Los Angeles date déjà d’il y a quelques semaines, alors que le second a passé la saison 2021/22 entre Indiana et Sacramento (7.3 points, 2.8 rebonds, 1.4 passe), puisqu’il était inclus dans le transfert Tyrese Haliburton – Domantas Sabonis, et cherche à se relancer.

Egalement annoncé dans les essais de Los Angeles, avec Armoni Brooks, Sharife Cooper ou encore Mychal Mulder, Isaiah Thomas a lui démenti avoir été invité par la franchise californienne.