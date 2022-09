Les Lakers voulaient faire venir Bojan Bogdanovic et Terry Rozier

Les Lakers viennent de signer Dennis Schroder, qui revient ainsi à Los Angeles après son passage contrasté en 2020/2021, mais ils auraient pu avoir un autre meneur remplaçant dans leur groupe si l’on en croit les informations de The Athletic.

Nos confrères racontent que des discussions avec Utah, New York et Charlotte ont eu lieu avant le transfert de Donovan Mitchell à Cleveland. Une des options d’un possible échange à quatre aurait été de faire venir Bojan Bogdanovic et Terry Rozier en Californie.

Une nouvelle qui n’est pas une surprise puisqu’on sait que l’ailier du Jazz est notamment courtisé par les Lakers. Autre cible de Los Angeles et également ancien de la maison : Jordan Clarkson, qui a lui aussi plusieurs équipes qui gravitent autour de lui.

Enfin, les dirigeants des champions 2020 avaient aussi un œil sur Malik Beasley, tout comme sur Buddy Hield dont le nom revient de manière insistante dans la cité des anges depuis plusieurs mois. Mais aucun échange ne semble, pour l’instant, en voie de se conclure pour l’arrière d’Indiana.