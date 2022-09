Dennis Schroder revient aux Lakers !

Dennis Schroder a réalisé un très bon Euro et il l’a confirmé vendredi en demi-finale avec 30 points et 8 passes décisives dans la défaite de l’Allemagne face à l’Espagne (96-91). Annoncé depuis plusieurs semaines du côté des Lakers, le joueur va bel et bien revêtir à nouveau le maillot « Purple & Gold ». Shams Charania évoque un contrat d’un an contre 2.6 millions de dollars, soit le salaire minimum.

Pour les Lakers, c’est une très bonne pioche puisqu’ils enrôlent là un meneur confirmé et spécialiste du rôle de joker en complément du trio Westbrook-Beverley-Nunn sur le poste 1. Mieux, il a déjà joué avec LeBron James et Anthony Davis lors de son premier passage dans la franchise en 2020/21. Reste à savoir si la cohabitation avec Russell Westbrook et Patrick Beverley est possible. Il y a peut-être un meneur de trop…

De son côté, le joueur aurait peut-être plus prétendre à un meilleur deal après son Euro, mais il a sans doute préféré assurer le coup, en plus d’avoir la possibilité de jouer avec une équipe ambitieuse la saison prochaine.

Pour la petite histoire, au début de la saison 2020/21, il avait refusé deux propositions des Lakers, un contrat de 33 millions de dollars sur deux ans, puis une offre de 84 millions de dollars. Persuadé qu’il valait plus, il s’était retrouvé finalement sans rien à la fin de la saison, et il avait alors signé un contrat d’un an à 5.9 millions de dollars du côté de Boston. Deux ans plus tard, le voilà de retour pour moins de trois millions de dollars la saison.