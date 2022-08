Et si Dennis Schroder revenait aux Lakers…

Actuellement en Europe pour préparer l’Eurobasket qui se déroule chez lui, en Allemagne, Dennis Schroder n’a toujours pas de club pour la saison prochaine. A l’instar d’un Isaiah Thomas en son temps, le meneur allemand a loupé le bon wagon et après un passage correct aux Lakers, il n’a pas réussi à s’imposer aux Celtics, au point d’être envoyé aux Rockets en cours de saison.

Mais selon Marc Stein, il pourrait revenir… aux Lakers ! La piste Kyrie Irving a du plomb dans l’aile, et la direction n’exclut pas de faire revenir son ancien joker, en fonction de la suite du recrutement. Schroder connaît la maison, et il a joué avec les trois stars de l’équipe : Russell Westbrook, LeBron James et Anthony Davis.

A 28 ans, il a encore de beaux jours devant lui et peut toujours rendre de bons services en sortie de banc, avec sa vitesse et ses qualités de scoreur. Du point de vue financier, il ne pourra pas se permettre d’être trop exigeant, car sa cote n’est pas nécessairement très haute, et surtout parce que les Lakers n’ont pas grand chose à lui proposer.

Pour l’instant, les Lakers ont recruté Lonnie Walker IV (Spurs), Juan Toscano-Anderson (Lakers), Troy Brown Jr. (Bulls), Damian Jones (Kings) et Thomas Bryant (Wizards). Rien de bien transcendant et Darvin Ham aurait bien besoin d’un scoreur en sortie de banc pour encadrer ces « role player ».