Shabazz Muhammad testé par les Lakers ?

On sait, depuis quelques mois, que Shabazz Muhammad a envie de revenir en NBA, plus de quatre ans après son dernier match. L’ancien ailier de Minnesota aurait été approché par les Kings et les Mavericks récemment, sans succès.

D’après HoopsHype, une troisième franchise vient de lui montrer de l’intérêt puisque les Lakers devraient lui proposer de passer un essai, avec d’autres vétérans libres. Comme ils l’ont fait avec Darren Collison.

Les dirigeants californiens visaient de jeunes extérieurs, si possible polyvalents, pour leur recrutement estival et c’est pourquoi ils ont signé Lonnie Walker IV, Troy Brown Jr. et Juan Toscano-Anderson.

Shabazz Muhammad, lui, drafté en 2013 et 278 rencontres jouées dans la ligue, n’a pas encore 30 ans (il les aura en novembre) et il possède ce même profil. Néanmoins, son dernier match en NBA remonte tout de même à avril 2018…