Quand Steve Kerr comparait Stephen Curry et Roger Federer

Quelques jours après Serena Williams, le monde du tennis et du sport en général est de nouveau secoué par l’annonce de la retraite de Roger Federer. À tout juste 41 ans, le Suisse rangera effectivement ses raquettes à la fin du mois, une fois la cinquième édition de la Laver Cup —dont il est à l’origine— terminée.

Pour mesurer la longévité de celui qui est considéré, par beaucoup, comme le plus grand tennisman de tous les temps, rappelons-nous que, lorsqu’il disputait son premier match chez les professionnels en juillet 1998, Michael Jordan venait de raccrocher ses sneakers sur un « Last Shot », LeBron James n’était âgé que de 13 ans et Tariq Abdul-Wahad était le seul joueur français à avoir foulé un parquet NBA !

Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est la présence de Gregg Popovich sur le banc des Spurs…

Plutôt doué au basket, comme il le démontrait à Shanghai à l’automne 2019, Roger Federer restera à jamais comme l’une des plus grandes icônes de son sport. À la manière d’un Michael Jordan, d’un Tom Brady, d’une Serena Williams, de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, d’un Usain Bolt, d’un Tiger Woods ou d’un Michael Phelps…

🏀 On peut dire que @RogerFederer n’était pas non plus maladroit au basket…pic.twitter.com/WQLFIOfX3i — Basket USA (@basketusa) September 15, 2022

Une vie rangée et simple, pour un gars cool et amoureux de son sport

Difficile, en ce sens, de le comparer de manière juste et précise à d’autres sportifs. Mais Steve Kerr s’était tout de même risqué à le faire il y a quatre ans, quand il assistait au 1/8e de finale de l’US Open entre Roger Federer et John Millman (finalement perdu par le Suisse).

« Est-ce qu’il ressemble à Michael Jordan ? Oh oui, ce sont les plus grands joueurs de tous les temps », lançait d’abord le coach des Warriors, en septembre 2018. « Mais, en termes de style de jeu, je ne sais pas… En fait, il me rappelle un peu Stephen Curry. Il mène une vie qui pourrait sembler chaotique, mais il est à l’aise. Il a une famille merveilleuse, il aime jouer, il aime sa vie et c’est un gars cool. Tout comme Steph. »

Pas plus tard que cette année, Steve Kerr n’avait d’ailleurs pas hésité à en remettre une couche sur cette comparaison entre Roger Federer et Stephen Curry, en pleines Finals face aux Celtics.

« Nous avons rencontré [Roger] Federer il y a quelques années, en Chine », se rappelait le technicien de Golden State en juin dernier, avant le Game 5 contre Boston. « On jouait à Shanghai et il était venu nous rendre visite dans le vestiaire. Draymond [Green] lui a demandé : ‘Comment fais-tu cela depuis 20 ans?’. Sa réponse était simple, mais profonde. Il lui a dit : ‘J’aime ma routine quotidienne. Je me lève, je prépare le petit-déjeuner de mes enfants, je les emmène à l’école et je vais m’entraîner. J’adore la compétition. Et, chaque soir, quand je pose ma tête sur mon oreiller, je me dis : ‘Quelle belle journée’. C’est pourquoi je pense beaucoup à [Stephen Curry] quand je me souviens de cette réponse de Roger Federer. J’y vois là une grande similitude entre eux. Il y a la vie qui prédomine et juste la joie pour continuer ce processus. »

Et Steve Kerr d’ajouter, toujours à propos de cette routine de Stephen Curry, qui le relie indirectement à Roger Federer.

« Il possède sa routine, il est comme un métronome. Chaque jour, c’est exactement la même chose. Il va à la salle d’entraînement, puis à la salle de musculation, puis sur le terrain. Il est réglé comme une horloge. Mais il y a également un sentiment de joie qui lui procure de l’énergie dans son travail. Je pense que c’est ce qui relie tous les grands sportifs, comme Roger Federer et Stephen Curry. Il y a une routine qui n’est pas seulement super-disciplinée, mais qui est vraiment appréciée quotidiennement. Il y a aussi une passion qui accompagne cela, qui dure dans le temps et qui permet de s’améliorer, encore et encore. »

Admiré et respecté de tous, Roger Federer a pu rencontrer certains des plus grands basketteurs de l’histoire, tout au long de sa carrière, longue de 24 ans. De Michael Jordan (il collaborait avec Jordan Brand) à Stephen Curry, en passant par Kobe Bryant ou Kevin Durant. Grand amateur de la balle orange, on se souvient également que sa chambre d’adolescent était décorée de posters de Shaquille O’Neal et Michael Jordan…