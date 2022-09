Thomas Heurtel : « Je n’ai pas peur de ces moments »

On pourrait presque les appeler « Les Braqueurs » tant leur destin a soudainement basculé dans les dernières secondes du quatrième quart-temps sur les deux derniers matchs. Après la claquette rageuse de Rudy Gobert face aux Turcs, on se souviendra également de ce délice de drive réalisé par Thomas Heurtel (20 points, 8 passes décisives) pour arracher la prolongation puis sortir l’Italie au terme d’un combat encore une fois acharné.

« Sur la fin du match, notre joueur principal en attaque, Evan Fournier, était sur le banc pour cinq fautes, donc j’ai pris mes responsabilités. Les gens qui me connaissent savent que je n’ai pas peur de ces moments. Et j’ai eu de la chance que ça rentre ce soir », a-t-il expliqué en conférence de presse d’après-match.

Comme Rudy Gobert l’a évoqué après la rencontre, les Bleus n’ont toutefois pas ressenti la même chose même si le scénario des dernières secondes a été similaire. Dans le contenu, Thomas Heurtel et ses coéquipiers ont été plus cohérents, avec une prolongation également mieux maîtrisée.

« Je crois que ce match était différent de celui face à la Turquie. Contre la Turquie, Cedi Osman a manqué ses deux lancers-francs et aujourd’hui, c’est Simone Fontecchio qui a aussi manqué les siens c’est vrai, mais je trouve qu’aujourd’hui, on a montré plus de caractère. En prolongation, on a joué un super basket, organisé ».

Un créateur précieux

Si Rudy Gobert a encore été très précieux, notamment pour libérer l’espace en sortie d’écran afin de permettre à Thomas Heurtel d’aller scorer ce lay-up égalisateur, Vincent Collet a tenu a féliciter son meneur pour sa prestation.

« Il a fait un match plein, et surtout, vu du banc, on était persuadé que c’était à lui que devait revenir les derniers ballons et la création, même avant qu’Evan prenne cinq fautes », a précisé le sélectionneur. « On sentait bien que c’est lui qui avait l’ascendant. Il a très bien su utiliser le « pick-and-roll » au milieu avec Melli en face qui en plus était hésitant, et ne savait pas trop s’il pouvait lâcher Rudy ou venir sur lui. Il a créé une brèche plusieurs fois pour aller finir, et a mis des shoots en plus. J’ai même eu peur à un moment donné qu’il en fasse un peu trop, mais il a quand même su alterner quelques actions pour faire marquer les autres. C’est vraiment très positif pour notre équipe. Notre équipe a moins de créativités que ses devancières. Celle de Thomas nous est précieuse ».

Le plus dur n’est pas encore fait, mais la France est déjà assurée de jouer jusqu’à la fin du tournoi, avec la possibilité, dans tous les cas, de se battre pour une médaille (or/argent ou bronze) ce dimanche.

« Notre premier objectif, c’était de jouer pour une médaille. Maintenant que c’est fait, la médaille d’or nous trotte dans la tête », a conclu Thomas Heurtel.

Avant ça, il faudra vaincre la Pologne en demi-finale ce vendredi, à 17h15.