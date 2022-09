Quelques mots auront suffi pour mesurer l’embarras au sein de la franchise. Au lendemain du dérapage homophobe d’Anthony Edwards sur les réseaux sociaux, les Wolves, par la voix de leur nouveau président Tim Connelly, ont pris la parole et publié un communiqué laconique.

« Nous sommes déçus par le langage et les agissements d’Anthony Edwards sur les médias sociaux. Les Timberwolves s’engagent à être une organisation inclusive et accueillante pour tous et s’excusent pour l’offense que cela a causé à tant de personnes », a ainsi écrit le dirigeant.

Ce dernier réagissait à une vidéo publiée par son joueur, sur Instagram, dans laquelle il avait utilisé le terme « queers » pour désigner un groupe d’hommes, se demandant dans quel monde il vivait.

« Ce que j’ai dit était immature, blessant, irrespectueux, et je suis incroyablement désolé. C’est inacceptable pour moi ou pour quiconque d’utiliser ce langage d’une manière si blessante, il n’y a aucune excuse pour cela, du tout. J’ai été mieux éduqué que ça ! », s’était-il excusé après avoir supprimé son post.

Selon ESPN, un porte-parole de la NBA a déclaré que la ligue examinait la situation. La Grande Ligue a déjà infligé des amendes par le passé pour des propos homophobes. Dernier exemple : une amende de 50 000 dollars à Kevin Durant l’an dernier pour avoir utilisé un langage « offensant et désobligeant » contre l’acteur Michael Rapaport.