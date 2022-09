Bientôt le retour des Sonics ? Seattle ne veut surtout pas s’enflammer

L’annonce par un journaliste de l’AP d’une annonce prochaine de l’expansion de la NBA à 32 franchises, vers Seattle et Las Vegas, avait enflammé le Web. Depuis, les choses sont retombées car la ligue a (encore une fois) démenti toute annonce lors des matchs de présaison, le reporter retirant d’ailleurs son message.

« Je ne vais pas aborder ce sujet » répond d’ailleurs Tod Leiweke, l’homme chargé de ramener la NBA dans la « Cité Émeraude », lorsqu’on l’interroge sur le sujet. « Il va y avoir beaucoup de rumeurs et d’insinuations. Vous savez, nous pensons que la meilleure chose que nous puissions faire est de ne jamais prendre la ligue de court. Ils ont des choses importantes à gérer : le nouvel accord collectif, leurs contrats avec les diffuseurs… En temps voulu, ils en viendront à cela. Et en temps voulu, nous serons bien positionnés. »

C’est globalement ce qui ressort ces derniers temps. La NBA attend le prochain accord collectif (en 2024) et le prochain contrat TV (en 2025) pour décider si une expansion à 32 (voire plus ?) d’équipes est possible.

« Le plus difficile est fait, avec la construction d’une salle de classe mondiale. C’est la raison pour laquelle l’équipe est partie (vers Oklahoma City, en 2008). Nous avons maintenant cette salle de classe mondiale en place. Elle résistera à l’épreuve du temps. Le bâtiment est phénoménal pour la pratique du basket. Et nous sommes très heureux que les Clippers jouent contre les Blazers ici (en présaison, le 3 octobre prochain). »

Pour Tod Leiweke, il est en tout cas extrêmement important de respecter les étapes, en montrant surtout à la NBA que la rénovation de la KeyArena offre un écrin digne de la ligue, sans essayer de lui forcer la main.

« Vous savez, nous avons un propriétaire qui possède une partie d’une équipe NBA (Tod Leiweke est propriétaire et président du Seattle Kraken, une équipe de hockey sur glace qui joue en NHL et dans laquelle David Bonderman, actionnaire minoritaire des Celtics, a aussi investi). Il y a donc une affinité intrinsèque. Je dirais simplement que je suis revenu pour faire bouger les choses. Et nous n’avons pas encore fini. Mais je ne veux pas prendre de l’avance sur le comissionner », conclut Tod Leiweke, ancien dirigeant des Blazers et des Warriors. « Mais nous avons essayé de faire tout ce qu’il fallait. Qu’il s’agisse du financement privé d’un bâtiment, du sauvetage d’un monument historique, de l’intégration de plus de condensateurs, de la réparation du monorail, de notre partenariat avec les Storm (WNBA) ou de la construction d’un centre d’entraînement. Nous avons fait tout ce qu’il fallait. Mais nous n’avons pas fini. Et nous savons que cette ville ne sera pas comblée tant que nous n’y aurons pas ramené la NBA. »