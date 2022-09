Tony Parker au Hall Of Fame dès 2023 ?

Ils n’étaient que 13 cette nuit à faire leur entrée au Hall Of Fame, et parmi les anciens joueurs NBA, ils n’étaient que deux : Manu Ginobili et Tim Hardaway. Le premier, retraité des parquets depuis 2018, a été intronisé dès sa première année d’éligibilité. Le second a dû attendre beaucoup plus longtemps…

Après cette modeste cuvée, la prochaine pourrait être bien plus prestigieuse comme ce fut le cas en 2020 et 2021. Selon ESPN, deux superstars devraient imiter Manu Ginobili, et être choisies dès leur premier passage devant le jury. Il s’agit de Dirk Nowitzki et de Dwyane Wade. Adversaires en finale NBA, ils ont pris leur retraite en 2019, et leur palmarès et leur influence sur leurs franchises respectives en font des Hall of Famers évidents.

Le premier Français intronisé ?

Derrière eux, un jeune retraité se distingue, et c’est notre Tony Parker national. Lui aussi a raccroché en 2019 après une dernière saison aux Hornets, et il est éligible en 2023. Le Français a pour lui d’avoir été quatre fois champion NBA, MVP des Finals et six fois All-Stars.

ESPN rappelle que le nombre de titres, de points inscrits ou de sélections All-Stars ne garantissent pas une place au Hall Of Fame, mais le dossier de TP rappelle celui de son ancien coéquipier, Manu Ginobili. Ils ont grandement participé à l’internationalisation de la NBA, et ils ont aussi brillé en équipe nationale.

Au passage, Tony Parker deviendrait le premier français à entrer au Panthéon du basket mondial. La Française Jacky Chazalon, star du basket féminin dans les années 70, a plusieurs fois été finaliste sans jamais y entrer.

Enfin, d’anciennes stars NBA pourraient connaître le même sort que Tim Hardaway, récompensé après de très longues années d’attente. On pense notamment à Shawn Kemp, Marques Johnson, Michael Cooper ou bien encore Kevin Johnson. Mais aucun n’a le palmarès de Tony Parker.