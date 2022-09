Rudy Gobert : « Si je ne crois pas en moi, qui va le faire ? »

Même si Terry Tarpey a intercepté le ballon de victoire, le héros de la soirée se nomme Rudy Gobert. Le Français a tout simplement réalisé son meilleur match en sélection avec 20 points et 17 rebonds, dont 7 offensifs. Jamais un joueur français n’avait pris autant de rebonds.

On lui pardonne les deux lancers ratés sur la fin. On lui pardonne cette demi-douzaine de 3-points pris sur la truffe. On lui pardonne car on ne le remerciera jamais assez pour cette claquette dunk énorme qui envoie les Bleus en prolongation, puis tous ces rebonds offensifs dans la prolongation.

Jamais « Gobzilla » n’a jamais autant mérité ce surnom, et il revient sur cette claquette monstrueuse.

« Quand j’ai vu Evan partir, je me suis dit : soit il va le mettre, soit j’aurai le rebond » raconte le pivot des Bleus. « Et quand j’ai vu que ça allait être court, je me suis préparé à finir. Je savais qu’ils allaient faire faute, et ils ont fait faute. Et je savais qu’ils n’allaient pas siffler, donc il fallait finir fort, et j’ai eu la chance pouvoir finir. »

« Personnellement, je pensais que c’était fini »

Ensuite, il y a cette prolongation où Gobert va dominer les airs comme jamais : 5 points et 5 rebonds en cinq minutes. Tous les rebonds, ou presque, sont pour lui. Une prolongation qu’il n’aurait jamais imaginée jouer !

« On pensait que c’était fini. Personnellement, je pensais que c’était fini » avoue-t-il. « Ils nous ont donné une chance. Ils ont raté deux lancers-francs et fallait prendre ce qu’il y avait à prendre. Une fois qu’il y a eu la prolongation, on savait que ce serait cinq minutes de combat. »

Un combat physique mais aussi mental. Les Bleus ont été au fond du trou. Les Turcs se voyaient déjà en quart. Mais Gobert était là pour donner ce coup de boost.

« Si je ne crois pas en moi, qui va le faire ? » sourit-il au micro de Canal+. « Mais je ne crois pas seulement en moi. Je crois en l’équipe. Je crois en groupe, et on n’a pas travaillé aussi dur pour perdre en 1/8e. Dans la vie, faut se battre jusqu’au bout, et quand tu as une chance, il faut la saisir. »