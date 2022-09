DJ Steward décroche une invitation au camp d’entrainement des Kings

Comme la plupart des franchises à cette période de l’intersaison, les Kings peaufinent leur effectif, alors que le camp d’entrainement débute à la fin du mois. C’est donc dans cette logique que la signature de DJ Steward s’inscrit, lui qui a signé un contrat partiellement garanti avec Sacramento, d’après Hooshype.

On imagine qu’il s’agit d’un contrat « Exhibit 10 », étant donné que les Kings ont quatorze joueurs sous contrat garanti, avec une limite fixée à quinze, et que leurs deux contrats « two-way » sont déjà signés, avec Keon Ellis et Neemias Queta.

Autrement dit, DJ Steward est invité au camp d’entrainement et devra faire ses preuves, pour tenter d’arracher la quinzième et dernière place de l’effectif. Il sera notamment en concurrence avec Sam Merrill, signé par les Kings le mois dernier.

« Freshman » à Duke lors de la saison 2020/21 (13 points, 4 rebonds, 2.4 passes), DJ Steward n’avait pas été drafté en 2021, et il avait par la suite disputé la Summer League avec les Kings. Invité une première fois au camp d’entrainement, il avait été coupé avant le début de la saison, et avait alors rejoint les Stockton Kings, l’équipe affiliée à la franchise californienne en G-League. Il y a disputé l’intégralité de la saison 2021/22, avec des moyennes de 14.6 points, 4 rebonds et 4 passes en 30 matches.