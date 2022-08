Les Kings vont chercher Sam Merrill

Les Kings ont complété leur effectif pour leur training camp en enregistrant l’arrivée de Sam Merrill, nous a appris Yahoo Sports.

Choisi à la 60e place de la Draft 2020, l’arrière shooteur a disputé 30 matchs avec les Bucks lors de sa saison rookie avant d’être transféré aux Grizzlies dans l’échange impliquant Grayson Allen, disputant au total 6 matchs NBA et 7 avec le Memphis Hustle, en G-League, avant d’être coupé le 1er janvier.

A Sacramento, il retrouvera Deividas Dulkys, assistant coach du Hustle la saison dernière et promu assistant dans le staff de Mike Brown, ainsi que Neemias Queta, l’un des « two-way contracts » de l’équipe, avec lequel il a joué pendant deux saisons à l’université d’Utah State.

On pense à priori à un contrat Exhibit 10 pour Merrill, avec une invitation au training camp et la possibilité de déloger l’un des deux « two-way contracts » pour l’instant détenus par Neemias Queta et Keon Ellis. Au niveau des joueurs sous contrat, Sacramento en possède déjà 14, et la limite est à 15.

C’est peut-être ce dernier spot qui sera en jeu. Tony Jones de The Athletic parle en tout d’un contrat de deux ans, partiellement garanti.