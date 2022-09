Le « Run TMC », le trio des Warriors qui « effrayait les adversaires »

Ce soir, Tim Hardaway va entrer au Hall Of Fame en compagnie de Manu Ginobili, George Karl ou encore Swin Cash. Pour son intronisation, l’ancien meneur du Heat a choisi notamment ses deux anciens compères des Warriors, Chris Mullin et Mitch Richmond. À eux trois, ils formaient le « Run TMC ». Un trio d’attaquants qui a fait trembler toute la NBA. Un trio éphémère au grand regret de Tim Hardaway, et même de Don Nelson qui s’en était voulu d’avoir transféré Mitch Richmond aux Kings en échange de Billy Owens.

« Nellie le regrette toujours » confirme Tim Hardaway. « Cela n’a duré que deux ans. Si on était resté cinq ou six ans ensemble, on aurait pu faire quelque chose, et aller loin en playoffs. Sans doute qu’on aurait tout gagné. »

« Encore aujourd’hui, ça me fait mal »

Le vrai problème, c’est que les Warriors possédaient une attaque de feu, mais que ça ne défendait pas. En 1991, à 21 reprises, ils vont dépasser la barre des 125 points, et le « Run TMC » était le trio le plus prolifique de la NBA avec 25.7 points par match pour Chris Mullin, 23.9 pts pour Mitch Richmond et 22.0 pour Tim Hardaway.

« Des adversaires étaient carrément effrayés à l’idée de nous jouer » se souvient le meneur All-Star. « On pouvait prendre feu à n’importe quel moment. On jouait un basket intelligent. On était altruistes. Qui sait ce que nous aurions fait si nous étions restés six ans ensemble… »

Transféré, Mitch Richmond n’a jamais oublié… « Encore aujourd’hui, ça me fait mal » confie-t-il à ESPN. « Le fait qu’on soit séparé, le fait d’être échangé pour la première fois, le fait que pour la première fois one ne voulait plus de moi… C’était beaucoup… Je l’ai intégré à mon jeu. À chaque fois que j’entrais sur un terrain, j’avais la rage. »

« Chris et Mitch sont plutôt comme Steph et Klay. Ils jouent, et ne disent rien »

Contrairement au trio Curry-Green-Thompson, le « Run TMC » n’a pas eu cette chance de grandir ensemble, et pourtant ils étaient tout aussi complémentaires.

« C’est une chose d’apprécier son coéquipier et de le respecter, mais quand on a déjà ça, et qu’on a besoin de son coéquipier, ça mène l’ensemble à un tout autre niveau » estime Chris Mullin. « Draymond a besoin du shoot de Steph et Klay… Steph et Klay ont besoin des passes et de la défense de Draymond… Steph a besoin de la taille de Klay pour défendre. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous obtenez le meilleur trio de tous les temps. »

Et justement, sur le plan du caractère, y a-t-il des comparaisons ? « Draymond est comme moi » conclut Tim Hardaway. « Je suis la voix. Je suis ce foutu titulaire qui lance les choses. Chris et Mitch sont plutôt comme Steph et Klay. Ils jouent, et ne disent rien. Ils jouent et font leur boulot.«