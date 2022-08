Décidément, la NBA a la cote auprès des réalisateurs. En effet, ces derniers mois, de nombreux projets autour de la Grande Ligue ont été annoncés ou ont vu le jour, et c’est désormais au tour des Warriors d’avoir droit au leur.

Comme rapporté par Deadline, un documentaire sur la fameuse ère « Run TMC » est ainsi en cours de préparation. Il sera produit par RTG Features et MSM (The Last Dance).

Pour rappel, le « Run TMC » désigne le trio phare du Golden State de 1989-91, alors dirigé par Don Nelson et mené par Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin.

Aucune date de sortie n’a encore été dévoilée pour ce documentaire, dont le tournage ne commencera qu’en fin d’année, une fois Tim Hardaway officiellement intronisé au Hall of Fame.

Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est qu’il sera réalisé par David Charles Rodrigues, notamment connu pour être l’auteur de « Neymar : The Perfect Chaos » (Netflix).

« Les Splash Brothers ne seraient pas là sans le Run TMC », souligne le réalisateur. « Ils n’ont peut-être jamais remporté de titre, mais ils ont changé le jeu pour toujours. Chaque grande dynastie sportive a une origine et il n’y en a aucune qui soit aussi amusante, transformatrice et riche en événements que celle des Warriors. »