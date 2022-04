Hall of Fame 2022 | Swin Cash, Manu Ginobili et Tim Hardaway intronisés

L’annonce officielle n’aura lieu que demain mais The Athletic a déjà dévoilé les membres de la prochaine cuvée du Hall of Fame, qui rentreront officiellement au Panthéon du basket le 10 septembre.

Parmi les 11 finalistes, on sait donc que le comité d’honneur a choisi Manu Ginobili (quadruple champion NBA, double All-Star, 6e homme de l’année 2008), principale tête d’affiche de la cuvée et finaliste pour la première fois. Tim Hardaway (quintuple All-Star) fera également son entrée au Hall of Fame après des années d’attente.

Toujours pas de Michael Cooper (quintuple champion NBA, Défenseur de l’année 1987) ou de Marques Johnson (quintuple All-Star) donc, souvent finalistes mais encore jamais intronisés.

Pour accompagner Manu Ginobili et Tim Hardaway, on retrouvera également Swin Cash (triple championne WNBA, quadruple All-Star) ainsi que les entraîneurs George Karl (Coach de l’année 2013) et Bob Huggins (NCAA).

Pour rappel, le processus d’élection au « Naismith Memorial Basketball Hall of Fame » est complexe. Celui-ci s’organise, ainsi, en quatre comités : un comité « Amérique du Nord », un comité « Femmes », un comité « International » et un comité « Vétérans ».

Et tandis que les comités « Femmes », « International » et « Vétérans » ne peuvent proposer que deux noms chacun, le comité « Amérique du Nord » peut proposer, à lui seul, jusqu’à dix noms. Ils sont alors transmis à un comité d’honneur composé de 24 membres, qui voteront ensuite pour chaque nom qui lui a été soumis.

Pour être intronisé, un joueur doit obtenir au moins 18 voix, sur les 24 du comité d’honneur.