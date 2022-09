France – Turquie : attention à la bête blessée pour les Bleus

Et si la France avait terminé à la plus mauvaise place de son groupe avec cette 3e place ? Certains le pensent au regard du tableau à venir avec la Turquie en 8e de finale de l’EuroBasket, avant de rencontrer potentiellement la Serbie en quart puis éventuellement la Slovénie en demi-finale. Mais avant de faire des plans sur la comète, il faudra déjà passer sur le corps des Turcs, 2e de leur groupe, derrière l’Espagne.

Ce sera à midi, samedi, et cet horaire inhabituel sera déjà un élément clé. Physiologiquement et physiquement, les joueurs ne sont pas habitués à jouer à un tel horaire, et l’équipe la mieux « réveillée » pourrait prendre le dessus dès l’entame de match. Autre élément encore plus important, appris en début de journée, le forfait de Shane Larkin.

Les Turcs décapités

Même si les Bleus pourraient être privés de Guerschon Yabusele, et que Shane Larkin était blessé depuis plusieurs rencontres, c’est un handicap de poids pour la Turquie privée de son maître à jouer. Surtout qu’Ergin Ataman s’est rendu en Allemagne sans doublure, et qu’il a usé son meneur, en sélection comme en club, jusqu’à la corde (49 minutes face à la Géorgie alors qu’il était déjà blessé…).

C’est Sehmus Hazer qui devrait débuter le match, et ce sera désormais le maillon faible d’une formation qui s’est inclinée face à la Géorgie après deux prolongations et une fin de match houleuse, puis contre l’Espagne, là encore dans les dernières secondes.

Même sans Shane Larkin, la Turquie reste costaude. On l’a d’ailleurs vu en préparation quand elle a tenu tête à la Slovénie sans lui. Pour cela, elle s’appuie sur un trio de NBAers au meilleur de sa forme avec un Cedi Osman qui assume son rôle de leader et toujours aussi dangereux quand il a de l’espace, un Furkan Korkmaz à l’aise dans le basket FIBA, et un Alperen Sengun qui n’est pas loin d’être la révélation du tournoi.

C’est peut-être le pivot des Rockets qui sera le plus grand danger des Bleus par sa technique, sa mobilité mais aussi sa qualité de passes. Guershon Yabusele serait peut-être le défenseur idéal à lui opposer, et s’il est absent, Rudy Gobert va devoir être vigilant, et il devra miser sur son expérience. Comme on l’a vu face à l’Espagne, Alperen Sengun n’aime pas être bousculé, et il a encore du mal à maîtriser ses nerfs.

Attention aux balles perdues

Sur le papier, et compte-tenu de l’absence de Shane Larkin, la France semble favorite. L’effectif est plus riche, et Thomas Heurtel pourrait être à nouveau déterminant dans son rôle de joker.

Il faudra aussi surveiller le choix de Vincent Collet pour débuter le match. Shane Larkin absent, va-t-il modifier son cinq de départ en enlevant un défenseur (Andrew Albicy ou Terry Tarpey) ? Comme la formule fonctionne bien, on parie qu’il va rester sur ce cinq car c’est par la défense que les Bleus entrent mieux dans leurs matches.

Le plus important pour les Bleus, ce sera de limiter les balles perdues. D’autant que la Turquie fait partie des équipes en perdent le moins. Par match, les coéquipiers d’Evan Fournier en perdent une quinzaine !

Autre secteur de jeu important, l’adresse à 3-points. Les Bleus ne sont pas exceptionnels dans ce domaine (35.5%), mais c’est clairement un point faible chez les Turcs avec seulement 30%. La tentation serait donc de fermer la raquette, et de forcer les Turcs à shooter de loin. Mais Furkan Korkmaz et Melih Mahmutoglu ont la gâchette facile, et il faudra se méfier d’un coup de chaud.

Pour l’aider à déjouer les pièges turcs, Vincent Collet a un espion dans ses rangs : Amath M’Baye. La doublure de Guerschon Yabusele a rejoint l’Anadolu Efes Istanbul, le club entraîné par Ergin Ataman, et il est prêt à lui jouer un mauvais tour : « « Ça me fait plaisir. Je vais jouer contre mon coach de la saison prochaine. J’espère pouvoir gagner pour venir à l’entraînement et lui casser les c…… tous les jours. »

Enfin, il faut rappeler que la France n’a plus perdu en match officiel face à la Turquie depuis 2010. C’était au Mondial, et les Turcs jouaient à domicile. Ce ne sera pas le cas cette fois même si, à Berlin, la Turquie pourra s’appuyer sur la forte communauté turque locale pour disposer d’un gros soutien face aux Bleus.

LES TROIS DERNIERS FRANCE – TURQUIE

22 septembre 2011 : France – Turquie (68-64), Eurobasket

12 septembre 2014 : France – Turquie (76-53), Eurobasket 1/8e de finale

9 juillet 2016 : France – Turquie (75-63), Qualifications Jeux olympiques

TELEVISION

Canal+ 360 à 12h00