Alperen Sengun, un rebond sous forme de record

Les Rockets avaient enfin gagné à l’extérieur vendredi soir, à Portland, mais pour Alperen Sengun, la soirée avait été compliquée. L’intérieur avait inscrit 4 points en 21 minutes, et surtout compilé 5 fautes et perdu 6 ballons. Un match raté donc, un des pires de sa saison même, alors qu’il sortait d’une bonne prestation contre Dallas (14 unités).

Ce deuxième duel dans l’Oregon, dès le lendemain, était donc une parfaite occasion de rebondir.

« J’étais vraiment en colère, car je n’étais pas concentré dans ce premier match », confie le Turc au Houston Chronicle. « Comme j’étais piqué au vif, je savais que j’allais être bon dans ce deuxième duel. Je voulais vraiment faire un bon match. Et toute la journée, je me sentais bien, avant la rencontre, pendant l’échauffement. J’avais fait une excellente sieste. »

On a vu la différence entre les deux parties. Sengun a marqué 27 points à 10/16 au shoot et 2/4 à 3-pts. C’est son record en carrière, auquel il ajoute 7 rebonds et 3 passes en 26 minutes. Propre au shoot, opportuniste au rebond offensif, le rookie a fait la différence en deuxième mi-temps avec Jalen Green, dans la victoire des Rockets.

« Il était déçu de sa prestation vendredi soir et là, il a été excellent », constate Stephen Silas. « Que ce soit pour conclure dans la raquette, à 3-pts ou même en défense. Il a rebondi, c’était important, surtout en back-to-back. »

Depuis le All-Star Game et encore dans ce double affrontement à Portland, les performances d’Alperen Sengun sont à l’image de sa saison : parfois intéressantes, souvent irrégulières. Le jeune intérieur, qui n’a pas encore 20 ans, doit gagner en régularité et progresser derrière l’arc. Sa première saison reste tout de même positive.

« Il a surpris pas mal de monde au début, car les gars ne le connaissaient pas », relate le coach des Texans. « Ensuite, les équipes adverses ont commencé à se préparer face à lui. Dès lors, il était davantage en difficulté. C’est un bosseur, qui travaille sans cesse. En général, il rebondit bien après des matches moyens. Ce match contre les Blazers le montre. Il s’améliore. Il trouve le moyen d’avoir de l’impact, au scoring ou à la passe. Il a mis deux shoots primés à un moment important, et ça va dans le bon sens. C’est capital pour lui. »