Face aux Blazers, les Rockets veulent enfin enchaîner

Fin de série. Après plus de deux mois sans victoire loin de Houston, la dernière datait du 19 janvier, les Rockets ont brisé leur série noire de onze défaites de suite à l’extérieur. Les Blazers étaient une proie idéale pour se relancer.

Les joueurs de Stephen Silas ont rapidement pris le contrôle de la partie et n’ont jamais été vraiment en danger. Sauf en fin de troisième quart-temps, quand les troupes de Chauncey Billups sont revenues à onze points. « On a eu des absences », explique Jalen Green au Houston Chronicle. « On aurait pu tuer le match plus tôt. »

Le coach des Rockets a regretté les soucis défensifs de son groupe. Portland n’était pas dangereux de loin (3/20 à 3-pts), mais le chemin vers le cercle a été trop simple pour les Blazers. Malgré ce succès, tout n’a donc pas été parfait pour les Texans.

« Il y a des moments où on a enchaîné les shoots et quand ce fut le cas, on s’est relâché en défense. C’est notre défense qui nous offre de la réussite en attaque. Donc bien défendre, ça aide à bien attaquer. Le groupe doit apprendre sur le tas. On l’a vu dans cette rencontre : on a parlé de la transition, les Blazers ont marqué 22 points. On a parlé des ballons perdus, on en a concédé trop. On va en parler à la séance vidéo demain (aujourd’hui) et j’espère qu’on pourra rectifier les choses. »

« Une série de victoires, ça ne fait jamais de mal »

Et si Silas parle de rectifier les mauvais points, et si Jae’Sean Tate dit qu’il faudra « conserver le même état d’esprit », c’est parce que les Rockets restent à Portland ce samedi pour une deuxième rencontre en deux jours face aux Blazers.

L’objectif est clair : après cette victoire à l’extérieur tant attendue, il faut désormais gagner un deuxième match de suite, ce qui n’est plus arrivé depuis le 16 et 19 janvier.

« On en avait besoin de cette victoire, après deux mois », explique Green. « Faire avec la victoire, c’est aussi important que de vivre avec les défaites », poursuit Silas. « On doit comprendre ce qui nous a permis de gagner ce match, pour le répéter. Il y a une recette pour gagner et une façon de jouer qui va nous aider pour le prochain match. Portland sera prêt pour cette rencontre. »

Comme les Blazers finissent très mal la saison, en accumulant les lourdes défaites, les Rockets ont une chance en or pour enchaîner. « Une série de victoires, ça ne fait jamais de mal », conclut Tate. « On a connu des séries de défaites, ce serait pas mal d’en avoir une positive, c’est clair. »