Pour Evan Fournier, les back-to-back sont plus difficiles en équipe nationale

C’est l’une des particularités des sports collectifs de salle comme le handball, le basket-ball et le volley-ball : dans les grandes compétitions, les nations jouent tous les jours, ou presque. Lors de cet Eurobasket, en phase de poule, chaque équipe joue ainsi quatre matches en cinq jours. Un rythme que les NBAers connaissent bien, et pourtant, Evan Fournier aimerait que la FIBA assouplisse la situation, et évite ces deux matches en deux jours.

« C’est l’EuroBasket et nous avons des back-to-back. Ils sont très difficiles. Le back-to-back en NBA et le back-to-back à l’EuroBasket sont deux choses différentes » a expliqué le capitaine de l’Equipe de France. « Il y a moins de matchs ici, donc c’est plus intense. Lorsque vous jouez à 20h30, vous vous endormez généralement vers 3h00. C’est un vrai défi. Pour être franc, c’est la même chose pour tout le monde, mais ce serait formidable si la FIBA changeait cela pour nous permettre d’avoir plus de repos entre les matchs.«

« De la première minute à la dernière action, ça se donne vraiment à fond »

Outre le manque de sommeil et donc de repos entre deux rencontres, il y a aussi l’intensité. En NBA, en back-to-back, on peut se relâcher, et les deux adversaires ne sont pas forcément du même niveau. Dans une compétition internationale, en phase de poule, chaque rencontre a un enjeu.

« On a moins de matches ici, mais chaque match a plus d’importance » poursuit Fournier. « De la première minute à la dernière action, ça se donne vraiment à fond. Physiquement, c’est un grand défi. On va disputer notre deuxième back-to-back. Ce qui signifie quatre matches en cinq jours, non ? C’est dur ».

C’est d’autant plus compliqué que la France est dans le « groupe de la mort » où les surprises s’enchaînent. « Personne ne domine vraiment, et chaque match a sa propre histoire. C’est pour ça que je continue de dire que le plus important, c’est de trouver un moyen de mieux jouer. Car, au final, la compétition commence à Berlin« .

Avec un match tous les deux jours…