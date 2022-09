Luka Doncic, un prodige historique

Auteur de la deuxième plus grosse orgie offensive de l’histoire de l’EuroBasket, avec 47 points, plus 7 rebonds et 5 passes pour abattre la France (88-82), Luka Doncic a été tout bonnement époustouflant.

Ce tir à 3-points au buzzer, délicatement lâché de la main droite par-dessus Rudy Gobert et Evan Fournier qui le poursuivaient dans le coin gauche du terrain, a été le symbole éclatant de son insolente réussite. À 15/23 aux tirs dont 6/11 à 3-points et 11/12 aux lancers, la superstar des Mavs a donné une leçon de basket à la défense tricolore qui, selon Rudy Gobert, ne s’est pas trop mal débrouillée malgré tout…

L’erreur de lui donner confiance

« Luka est évidemment un joueur fantastique. Il est surtout capable de manipuler le jeu comme peu de joueurs dans l’histoire avant lui », commente-t-il. « Il peut rendre les autres meilleurs et aussi scorer. Il faut essayer de le faire travailler défensivement. Il était dans un grand soir. On parle beaucoup de ce qu’on aurait dû faire mais certains des tirs qu’il a réussis, il faut simplement lui tirer notre chapeau. Je pense qu’on a bien défendu, on l’a fait travailler. Il y a certaines choses qu’on aurait pu adapter. Mais il a aussi eu beaucoup de lancers. »

Seul joueur slovène à surnager en première mi-temps, il a permis à son équipe de faire la course en tête tout du long, malgré les efforts de Rudy Gobert (19 points) et Evan Fournier (15 points).

« C’est un talent rare », ajoute Evan Fournier. « On lui a donné des tirs qu’on ne pensait pas lui donner dans notre plan de jeu. Ces changements après l’écranscontre nos intérieurs lui ont permis de jouer en un-contre-un. Ce n’était pas prévu. Quand on l’autorise à jouer une, deux, trois actions de suite, il prend confiance. Et après, il a commencé à rentrer des tirs vraiment difficiles. Une erreur de notre part. Il est vraiment fort quand il joue comme ça. Avec lui, il faut faire le boulot dès le début car quand, il prend confiance, c’est difficile de l’arrêter. Il ne faut rien lui donner de facile. »

Adversaires comme coéquipiers s’accordaient pour décrire le talent universel de la pépite passée dans les rangs du Real Madrid. Pour un peu, Luka Doncic aurait également réussi ce tir du milieu de terrain en fin d’horloge des 24 secondes qui finira court… mais de peu !

« C’est un gagneur, il a une superbe mentalité », poursuit Jaka Blazic. « Il arrive à chaque match avec toute son énergie et une motivation à 100%, peu importe l’adversaire. Quand il score comme ça, il est incroyable. Même nous, ses coéquipiers, on était surpris de voir certains de ses moves. C’est un privilège de jouer avec lui. »

Surmotivé après la demi-finale des derniers JO ?

Plus fort que Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo, seuls joueurs à dépasser la barre des quarante points à l’Euro depuis l’an 2000, plus fort que Nikos Galis qui avait fait 46, 45 et deux fois 44 dans les années 1980, Luka Doncic s’est rapproché d’un record qui date d’une autre époque : celui d’Eddy Terrace avec 63 unités en 1957 dans un match entre la Belgique et l’Albanie…

« C’est Luka ! », sourit simplement Klemen Prepelic. « Il a montré maintes et maintes fois que ce n’est pas bon de l’énerver. Ils ont joué dur contre lui. Il a eu besoin de points de suture à la tête et il a répondu avec une performance incroyable. Ses 27 points [en première mi-temps] nous ont portés et on a obtenu cette victoire qui nous offre une première place méritée. »

Interrogé en conférence de presse l’autre jour s’il voyait quelqu’un s’aventurer au-delà des quarantièmes rugissants, Luka Doncic avait voté Giannis Antetokounmpo. Mais c’était une autre feinte, alors que le joueur de Dallas avait rappelé avant le match qu’il n’avait pas oublié la demi-finale des derniers JO, perdue face aux Bleus…

« Luka est incroyable. C’est notre prodige ! », conclut Zoran Dragic. « Je suis bien content qu’il soit slovène. »