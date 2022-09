Un Luka Doncic stratosphérique (47 points) fait craquer la France

Enjeu conséquent pour ce dernier match de la phase de poules dans le Groupe B, puisque la France est à égalité avec la Slovénie et l’Allemagne (3-1), et doit donc gagner sa cinquième rencontre pour garder l’espoir d’une première place, ou s’assurer la seconde. Pour la première place, les Bleus doivent absolument l’emporter contre les Slovènes, et espérer une défaite de l’Allemagne face à la Hongrie…

Les principaux intéressés semblent en tout cas avoir bien compris l’enjeu, puisque le début de match des joueurs français est proche de la perfection. La défense est en place, l’adresse aussi et les Bleus frôlent les dix points d’avance à la moitié du premier quart-temps. La Slovénie manque ses six premiers tirs, et met plus de cinq minutes à inscrit son premier panier.

Et pourtant, malgré cette entame idéale de la France, le match bascule ensuite très vite en faveur des Slovènes…

Et le « show » Luka commença…

Car un certain Luka Doncic sonne la révolte. La superstar de Dallas frappe très, très, très fort : il enchaine quatre tirs primés de suite, tous inscrits sur Moustapha Fall ou Vincent Poirier après des « switch » sur des écrans, et ajoute ensuite un « and-one ». À cheval entre la fin du premier quart-temps et le début du second, le meneur slovène inscrit… 22 points en douze minutes !

Parallèlement, la France perd son momentum, la faute notamment à un total de pertes de balles qui gonfle dangereusement (neuf en première période). Heureusement, un bon passage d’Elie Okobo en fin de deuxième quart-temps, qui inscrit 8 points dont deux tirs extérieurs, permet à l’Equipe de France de rester à portée de son adversaire, malgré les turbulences causées par l’ouragan Luka Doncic.

À la pause, la Slovénie mène ainsi 44-40, alors que Luka Doncic pointe déjà à 27 points, en seulement 19 minutes jouées…

Par la suite, on assiste à un chassé-croisé entre les deux formations, qui ne se lâchent pas d’une semelle durant le troisième quart-temps. Luka Doncic poursuit son chantier (39 points après trois quart-temps), tandis que la France peut compter sur des bons passages de Thomas Heurtel et Amath M’Baye pour rester au contact. Et après la demi-heure de jeu, l’écart est le plus faible qui soit (64-63).

Un « finish » à couteaux tirés

L’entame du dernier acte tourne à la faveur de la Slovénie, qui hausse fortement le ton en défense et signe le break le plus important de la rencontre (74-67), après un « and-one » de Luka Doncic, qui dépasse les 40 points et balaye même le record de Giannis Antetokounmpo dans cet Eurobasket (41 points). Une réaction française, initiée par Rudy Gobert qui écrase Luka Doncic sous un poster dunk rageur, puis par un tir primé de Thomas Heurtel, est cependant notable, et permet aux Bleus de revenir à égalité à l’entame de la dernière minute (82-82).

Mais les espoirs de victoire s’envolent quand la France perd un ballon crucial, transformé en lay-up, quelques secondes plus tard, par Goran Dragic de l’autre côté du terrain. Les Bleus s’inclinent de quatre petits points, après un âpre combat, face à un Luka Doncic possédé (47 points). La France termine la phase de poules à la troisième du Groupe B, et fera donc face à la Turquie en huitième de finale.