Les Bleus savourent leurs progrès

Le premier « All-Access » de Tommy Hombert montre assez bien à quel point la construction d’une équipe pour une compétition internationale est un exercice de patience, délicat et difficile.

La France en est une parfaite illustration. Sans ses vétérans stabilisateurs (Nando De Colo, Nicolas Batum…), le groupe de Vincent Collet est sur courant alternatif, en proie à sa nervosité et ses limites, qu’elle a toujours du mal à compenser. Ça donne des rencontres frustrantes, même si les Bleus semblent petit à petit trouver un équilibre.

« On a joué un match sérieux » expliquait le sélectionneur après le succès face à la Bosnie. « Le début a été difficile car les Bosniens étaient excellents, et motivés. On le savait. Pour eux, c’était une opportunité de gagner leur ticket pour les huitièmes. Les voilà désormais dos au mur face à la Lituanie, si celle-ci bat bien la Hongrie aujourd’hui (ce qui a été fait). Mais on a été solides en deuxième quart-temps, où l’on a créé une différence, notamment en étant bons contre la défense de zone. Le retour des vestiaires a été plus difficile, on a raté des tirs ouverts, perdu notre rythme. Ils sont revenus, mais lentement, grâce à nos efforts sur le plan défensif. »

« Ce n’est jamais parfait, mais quand on a notre focus, notre détermination, on peut être une équipe incroyable »

Vincent Collet répète ainsi depuis le début de la préparation que l’Equipe de France doit avant tout s’appuyer sur sa défense si elle veut aller loin. Ce qu’elle fait puisqu’elle est actuellement la meilleure défense de l’Euro (72.8 points encaissés par rencontre). C’est en attaque qu’elle doit trouver des solutions et de la constance, car elle n’est que 20e (sur 24) dans le domaine sur ce début de compétition, avec 74.8 points inscrits par match.

« On n’a pas paniqué et reposé la main sur le match dans la dernière période, notamment grâce au gros match de Thomas (Heurtel, qui termine avec 14 points, 8 passes, 7 rebonds), qui nous a beaucoup aidés dans l’organisation du jeu, tout en faisant de vrais efforts défensifs. Nous disposons de plus de rotations, et les Bosniens ont fini par fatiguer après nos efforts, en fin de rencontre. Il y a également eu plus de justesse dans nos choix offensifs. Reste à régler ce problème de balles perdues (18), notre talon d’Achille. Si on en enlevait cinq, on pourrait s’approcher des 85-90 points, ce qui sera nécessaire en avançant dans la compétition. Il y a encore du travail, mais on est en progrès », concluait le technicien, rejoint dans son constat par Rudy Gobert, fier de la solidité mentale du groupe.

« Il y a eu des moments où on aurait pu perdre la tête. Je suis fier qu’on soit restés ensemble, qu’on ait pu garder le contrôle. On a continué à bouger le ballon, à jouer malgré tout, et c’est une marque de maturité. L’état d’esprit a été super, le match a été très physique, et quand on a fait des erreurs, on a su se ressaisir. »

Pour le vice-capitaine, le potentiel des Bleus reste ainsi exceptionnel.

« Ce n’est jamais parfait, mais quand on a notre focus, notre détermination, on peut être une équipe incroyable. Aujourd’hui, on voit qu’il y a encore des choses et des séquences sur lesquelles on peut progresser, mais sur la globalité, on a affiché la mentalité qu’il fallait. Chaque match est une opportunité de progresser. Demain (ce mercredi), la Slovénie sera un gros test. Peu importe notre classement final. Si on veut la médaille d’or, on sait qu’on devra battre de fortes équipes. Tu préfères les jouer plus tard, mais on ne peut pas tout calculer. La chose que tu peux calculer, c’est la manière dont on joue » terminait ainsi le nouveau pivot des Wolves.

Crédit photo : FIBA