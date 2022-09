La France prend sa revanche sur la Bosnie-Herzégovine

Les débuts de matchs poussifs, les Bleus connaissent… Mais, face à la Bosnie, qui leur a infligé leur seule et unique défaite en amont de l’Euro, les hommes de Vincent Collet démarrent très bien. L’air du déjà-vu peut-être. Le cinq majeur avec le duo défensif Andrew Albicy – Terry Tarpey est reconduit et ça marche plutôt bien avec Rudy Gobert (11 pts, 12 rbds) qui donne le ton défensivement avec deux contres quasiment coup sur coup.

Les premières rotations tricolores arrivent rapidement et le duo Poirier – Fall fait des dégâts d’entrée pour recoller à 19 partout, avec un 7-0 en fin du premier quart. Bien en place en défense, les Bleus parviennent à museler les stars Musa et Nurkic tandis que Thomas Heurtel (14 pts, 8 pds, 7 rbds !) semble de plus en plus en jambes pour aller sanctionner les espaces en périphérie (19-19).

Une première mi-temps solide

Le deuxième quart démarre précisément sur une bombinette du meneur tricolore mais la Bosnie maintient son choix tactique avec une bonne vieille zone des familles pour essayer de perturber la belle dynamique française. Ça marche un temps pour prendre +5, dont un gros dunk de Nurkic, mais les Bleus resserrent les vis.

En bon leader, Fournier prend le relais de Heurtel et Yabusele derrière l’arc et la France prend à son tour un petit matelas d’avance. John Roberson a beau réussir un superbe slalom spécial pour finir au layup, la Bosnie est bel et bien en grande difficulté pour accumuler les points, battue 25-15 en 2e quart. Peu en vue offensivement, Albicy sanctionne à 3-points et Yabusele confirme son réveil pour donner un +10 convaincant aux Bleus à la pause (44-34).

Le retour des vestiaires est très favorable à la France… sur un fond de bêtisier avec plusieurs ballons perdus et paniers ratés gags ! Qu’importe, ça profite aux Bleus qui prennent une douzaine de points d’avance avec Thomas Heurtel qui récupère un ballon glissé d’Evan Fournier. Plus opportunistes, les Français profitent du jeu rapide pour faire l’écart, mais ils retombent aussi dans leur travers.

Une cascade de balles perdues permet à la Bosnie de refaire son retard, au moyen d’un 10-0 qui les remet complètement dans le coup à la fin du 3e quart (52-50).

Les cadres remettent de l’ordre

La Bosnie continue de poser des problèmes à l’attaque française avec sa défense de zone, avec Timothé Luwawu-Cabarrot qui lâche un airball tandis que John Roberson remet les siens devant au tableau d’affichage. Ce 13-0 des Bosniens est enfin mis à mal quand Thomas Heurtel trouve Vincent Poirier au poste bas pour un gros dunk, mais Jusuf Nurkic envoie deux flèches de loin pour maintenir la pression.

Sans paniquer, l’Equipe de France s’en remet à ses cadres, dont Evan Fournier et Thomas Heurtel qui remettent calmement les leurs dans le sens de la marche. Yabusele et Gobert sont également servis sous le cercle pour remettre de l’ordre dans la maison. Quand Terry Tarpey file au dunk, ce sont non seulement les fans français qui exultent, mais aussi leurs comparses lituaniens, soulagés de ne pas être déjà éliminés…

La France boucle son dernier quart avec aplomb (29-18) et s’impose finalement assez nettement face à la Bosnie (81-68). Dzanan Musa (14 points à 4/10) et Jusuf Nurkic (14 points à 4/14), voire John Roberson à 5/14, ont parfaitement été muselés. Troisième succès d’affilée pour les Bleus qui confirment leur montée en régime. Mais il faudra attendre le match face à la Slovénie pour connaître son rang final…