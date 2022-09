En plein championnat de France, Victor Wembanyama va jouer deux matches à Las Vegas !

Cela en deviendrait presque gênant… Alors qu’il vient tout juste de reprendre l’entraînement et qu’il découvre sa nouvelle équipe de Boulogne-Levallois, Victor Wembanyama va partir en tournée américaine !

Considéré comme le favori pour être choisi en première position de la Draft 2023, le pivot français fait tourner toutes les têtes, et son club vient d’accepter de disputer deux rencontres dans la banlieue de Las Vegas, à Henderson plus précisément.

Ce sera les 4 et 6 octobre, pendant la présaison NBA, et les Mets défieront la G-League Ignite, cette formation essentiellement composée de lycéens formés justement pour la Draft 2023. A noter que le 6 octobre, la NBA sera aussi à Las Vegas avec une rencontre entre les Lakers et les Suns.

Le plus dingue dans cette histoire, c’est que le club francilien, entraîné par Vincent Collet, aura déjà commencé son championnat avec trois matches programmés les 23, 27 et 30 septembre. Ensuite, direction Las Vegas pour affronter cette G-League Ignite où l’on retrouve le phénomène Scoot Henderson, le Canadien Leonard Miller mais aussi le Français Sidy Cissoko, tous attendus au premier tour de la Draft 2023.

Pour ne rien gâcher, et pour que les Etats-Unis voient le phénomène, les deux matchs seront diffusés sur ESPN !

Une mobilité et une dextérité rares chez un joueur de 2m20