France – Lituanie, un défi de taille

Battus respectivement par la Slovénie et l’Allemagne, la Lituanie et la France s’affrontent ce samedi à 17h45 (en direct sur Canal+ Sport 360), et c’est déjà un match décisif pour les deux formations. Dans le « groupe de la mort », il faudra au moins deux victoires pour franchir le premier tour, et accumuler trois succès serait même idéal pour s’éviter une dernière journée à jouer de la calculette.

Pour les Bleus, c’est surtout un match pour rassurer et se rassurer. Depuis le début de la préparation, la France ne joue pas bien, et cette absence de « fondamentaux » pour reprendre le terme de Vincent Collet se paie cash.

« L’attaque est la préoccupation numéro un » analyse Vincent Collet, qui regrette un manque de rigueur dans les passes, les démarquages, les écrans… Pour le sélectionneur, l’attaque des Bleus manque de timing et de coordination. Pour résumer, c’est brouillon et tout le monde se marche dessus. Nando De Colo n’est pas là pour poser les systèmes et maîtriser le tempo, tandis que Nicolas Batum, comme aux Clippers, est ce « glue guy » qui met de l’huile dans les rouages. Sans eux, l’attaque est grippée.

La France, la bête noire de la Lituanie

En face, la Lituanie reste un adversaire de premier plan même si elle n’a plus battu la France depuis… 2013 dans une grande compétition. Pendant que les Bleus s’affirmaient au plus haut niveau du basket européen et mondial, la Lituanie a stagné, voire régressé au point même de rater les derniers Jeux olympiques. La faute à une génération moins brillante et à un effectif moins dense. Sauf que ça reste du costaud comme ils l’ont prouvé face à la Slovénie.

Portés par les « twin towers » Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas, et l’inusable Mindaugas Kuzminskas comme 6e homme, les Lituaniens proposent un basket classique et discipliné sous la coupe d’un nouvel entraîneur (Kazys Maksvytis) et d’un jeune meneur de jeu (Rokas Jokubaitis). La Lituanie connait une période de transition, et c’est évidemment sous les panneaux que se situent son assise et ses certitudes.

Vincent Collet le sait, et au-delà d’une attaque mieux coordonnée, il attend du rebond et donc des écrans retard pour éviter que le tandem Sabonis-Valanciunas ne fasse la différence. Dans L’Equipe, on évoque ainsi une remise en action de Moustapha Fall dont les 2m18 ne seront pas de trop pour aider Rudy Gobert et Vincent Poirier.

L’ADVERSAIRE

Cinq majeur : Rokas Jokubaitis, Ignas Brazdeikis, Rokas Giedraitis, Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas

Remplaçants : Arnas Butkevicius, Martynas Echodas, Marius Grigonis, Mindaugas Kuzminskas, Lukas Lekavicius, Kristupas Zemaitis, Eigirdas Zukauskas

LES TROIS DERNIERS FRANCE – LITUANIE

22 septembre 2013 : France – Lituanie (80-66), finale de l’Eurobasket

13 septembre 2014 : France – Lituanie (95-93), Coupe du monde, finale de la 3e place

7 septembre 2019 : France – Lituanie (78-75), Coupe du monde, phase de poule

TELEVISION

Canal+ Sport 360, en clair à partir de 17h45