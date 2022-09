Les Bleus prennent l’eau à Cologne

Pour l’entrée en lice de la Mannschaft à domicile à Cologne, Dirk Nowitzki a été honoré en début de match pour lancer de fort belle manière la soirée, et ce match déjà décisif pour l’Equipe de France. Après la victoire de la Slovénie face à la Lituanie, les Bleus avaient l’occasion de frapper un grand coup d’entrée de jeu face à la nation hôte.

Mais, forts de leur victoire récente face à la Slovénie, l’Allemagne a parfaitement su maîtriser la France pour s’imposer assez nettement (76-63). Un début d’Euro compliqué pour les vice-champions olympiques…

Un nouveau cinq plus défensif

Les Bleus démarrent avec un nouveau cinq, composé de Andrew Albicy, Elie Okobo, Evan Fournier, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert. Les titulaires donnent le ton défensivement, empêchant quasiment pendant quatre minutes l’Allemagne de marquer son premier point, et ce aux lancers par l’intermédiaire de Schröder.

Les deux équipes sont visiblement tendues et les défenses ont donc pris le pas sur ce début de match. Maladroits à 5/14 aux tirs en premier quart, et coupables de 6 balles perdues, les Bleus balbutient leur basket et sont logiquement à la traîne face à une Allemagne plus en place, après quelques minutes de réglages au départ (17-13).

Des titulaires en travers

Si Guerschon Yabusele assure à l’intérieur, avec 10 points en première mi-temps, et que l’entrée de Théo Malédon est plutôt positive, la France n’arrive pas à recoller au score. Dennis Schröder a beau être suivi de près, et par trois Français différents, il parvient à trouver la faille. Lui, Niels Giffey et Johannes Thiemann pointent tous trois à 7 unités et l’Allemagne fait bel et bien la course en tête.

Trop laxiste avec 5 rebonds offensifs laissés aux Allemands, la troupe de Vincent Collet n’arrive pas non plus à servir ses intérieurs pour donner de l’alternance à un jeu collectif stérile, à 4 passes seulement pour 11 balles perdues à la pause. Et le 7/12 aux lancers n’aide pas la cause, quand l’écart est à -7 à la mi-temps (38-31). Sans compter Guerschon Yabusele, les titulaires cumulent 6 points…

Un 18-3 qui fait couler les Bleus

Ça commençait pourtant bien avec Guerschon Yabusele qui confirmait sa grande forme. L’ailier fort du Real Madrid est partout, au contre et derrière l’arc pour remettre la France à +1 sur un 7-1 dès le retour des vestiaires. Mais ce temps fort va vite retomber.

A l’image d’une balle perdue de Malédon qui lance Maodo Lo dans un dribble avant de servir Schröder au layup, l’Allemagne reprend nettement le dessus avec un 10-1 qui se transforme en 18-3 ! Maodo Lo fait son show et plusieurs fois la chanson à la défense française. Et que dire de Thiemann qui enfile les points sans avoir l’air de forcer.

Des Bleus toujours pas d’attaque

Avec un fonds de jeu famélique et un Evan Fournier à 2/10 aux tirs, la France n’inscrit que 10 pauvres points en 3e quart et se retrouve reléguée à 14 longueurs avant le dernier quart (57-43). Vincent Collet envoie ses tours jumelles pour essayer de réduire la distance. Poirier parvient à s’infiltrer et s’imposer au rebond offensif, mais la défense des Bleus reste trop tendre.

Lo est intenable et l’Allemagne compte sur 4 joueurs entre 11 et 14 points avec Schröder, Giffey, Thiemann et Lo. Bien mieux organisée et en place, avec seulement 9 balles perdues, la sélection de Gordon Herbert a tenu son cap tout du long, avec Theis qui plante le dernier clou dans le cercueil tricolore d’un 3-points à 2 minutes de la fin.

Les Bleus parviennent à remporter le dernier quart (20-19), mais, beaucoup trop brouillons, ils chutent logiquement d’entrée dans cet Euro (76-63). Une défaite sévère mais méritée avec un manque évident de dureté défensive et le fonds de jeu offensif déjà alarmant qu’on avait vu en préparation…