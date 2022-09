Rudy Gobert rend hommage à l’influence de Dirk Nowitzki

Il arrive parfois à Rudy Gobert de recevoir des messages de félicitations inattendus. C’est ce qui lui est déjà arrivé à plusieurs reprises avec Dirk Nowitzki. « Je crois que c’était pour le trophée de défenseur de l’année. Il n’avait pas vraiment besoin de le faire, mais il l’a fait. J’étais vraiment reconnaissant », témoigne le Français pour BasketNews, qui parle de contacts positifs avec l’Allemand.

Ce dernier va voir son numéro 14 porté en sélection allemande être retiré ce soir, à l’occasion de l’affrontement entre l’équipe de France et le principal pays hôte de l’Euro 2022, à Cologne. Alors au tour du pivot des Wolves de saluer l’ancienne légende des Mavs.

Un mot vient à l’esprit du tricolore pour désigner le MVP 2007 : « Inspiration. Il a été une grande source d’inspiration pour nous tous, surtout pour ceux qui ont grandi en Europe et essayaient d’atteindre la NBA. Son dévouement pour le jeu, son esprit de compétition, et le grand cœur et la personne qu’il est… C’est juste incroyable pour le basket européen et en général. J’espère que lorsque je prendrai ma retraite, j’inspirerai autant de personnes que lui en a inspiré dans sa vie et sa carrière. »

« On a tous les deux des jeux très différents, mais j’ai adoré son authenticité »

Rudy Gobert, qui a travaillé durant l’été 2015 avec le mentor de l’Allemand, Holger Geschwindner, est conscient que les deux hommes n’ont pas du tout le même jeu, même s’il profite de l’entraînement pour travailler son tir sur une jambe. Lui fait exclusivement des dégâts dans la raquette là où le grand Dirk a été l’un des premiers poste 4 modernes, capables de s’écarter du cercle et de punir les défenses en périphérie.

« Il a montré qu’on pouvait être un joueur de sept pieds et un excellent shooteur. À l’époque, on apprenait à tout le monde à jouer à l’intérieur et non à shooter. Il a vraiment changé le jeu. Tous les jeunes intérieurs travaillent maintenant sur le dribble, le tir et le fait d’écarter le jeu. » Ce phénomène ne se limite plus aux ailiers forts mais s’étend désormais à tous les postes de la ligue, y compris des pivots qui ont commencé comme étant des intérieurs « traditionnels ».

« On a tous les deux des jeux très différents, mais j’ai adoré son authenticité. Il est resté fidèle à lui-même tout au long de sa vie et de sa carrière. Tout le monde a un chemin différent, mais si vous restez fidèle à vous-même… C’est une chose pour laquelle je le respecterai toujours », termine Rudy Gobert.