La sélection allemande va retirer le numéro 14 de Dirk Nowitzki

Après avoir vu son numéro 41 légendaire être retiré par la franchise des Mavs, Dirk Nowitzki s’apprête à être distingué du même honneur en sélection nationale.

La fédération allemande a en effet décidé de retirer le numéro 14 que portait le « Wunderkid » avec la Mannschaft et va profiter de la réception de l’EuroBasket 2022 à domicile pour organiser la cérémonie. Celle-ci aura lieu dès le premier match de la compétition pour l’Allemagne le 1er septembre prochain. Et ce sera face à la France.

« Je me suis senti honoré lorsque la Fédération allemande m’a présenté cette idée. C’était une belle surprise et je suis impatient de voir ce qui m’attend à Cologne », a déclaré Dirk Nowitzki. « En tant qu’ambassadeur EuroBasket de la FIBA, j’attends aussi avec impatience de voir des matchs passionnants avec de grandes équipes et j’espère que les fans de Cologne et de Berlin assureront des salles pleines et une bonne ambiance ».

On ne connaît pas encore le programme complet des festivités, mais Igno Weiss, président de la fédération allemande de basket, a bien conscience de la solennité du moment.

« Si quelqu’un le mérite, c’est bien Dirk. Il a toujours été prêt à jouer pour l’Allemagne et a réalisé des choses incroyables en 153 matchs internationaux pour l’équipe nationale », a-t-il rappelé. « Je suis heureux que nous ayons trouvé un cadre approprié pour honorer Dirk Nowitzki de cette manière ».