WNBA | Le trophée de défenseure de l’année pour A’ja Wilson

A’ja Wilson vient d’ajouter une ligne à son CV. Après quatre sélections All-Star et un titre de MVP 2020, la joueuse des Las Vegas Aces remporte le trophée de meilleure défenseure de l’année, le premier titre du genre pour une joueuse de la franchise.

Wilson a reçu 20 votes d’un panel national de 56 représentants des médias. Le joueuse du Connecticut Sun, Alyssa Thomas, a terminé à la deuxième place avec 14 votes, devant Breanna Stewart du Seattle Storm (13 votes). La pivot des Minnesota Lynx, Sylvia Fowles, a terminé 4e (quatre voix).

L’intérieure utilisée par Becky Hammon a terminé n°1 de la ligue dans la catégorie contre (1,9), seconde aux rebonds défensifs par match (7,6 – record en carrière) et 12e au niveau des interceptions (1,4). Elle a enregistré sept matches avec au moins quatre contres et six avec au moins trois interceptions.

Son impact en défense ne l’a pas empêché de briller en défense puisqu’elle a tourné à 19,5 points de moyenne, en plus de 9,4 rebonds, avec 17 matches terminés en double-double (meilleure de la ligue aussi).

Avec cinq titres, Tamika Catchings reste la joueuse la plus récompensée en la matière avec cinq trophées.