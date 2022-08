Meilleur joueur aujourd’hui et dans cinq ans ? Giannis Antetokounmpo plébiscité dans un sondage

Qui est le meilleur joueur NBA en ce moment ? La question, parmi d’autres, a été posée par ESPN à quinze coaches, scouts et dirigeants de la ligue. Réponse : Giannis Antetokounmpo, pour qui 11 sondés ont voté, là où trois autres ont penché pour Stephen Curry et un dernier en faveur de LeBron James.

Pas de Kevin Durant ou du double MVP en titre, Nikola Jokic, donc. « Je pense que Durant est le joueur le plus talentueux en raison de ses qualités de tir et de « scoring » (mais) la volonté de Giannis, l’humain, le winner, sa mentalité, son effort quotidien, l’augmentation de l’effort des joueurs autour de lui… c’est difficile de faire mieux », justifie un dirigeant de l’Ouest.

Les votes en faveur du Grec ne s’arrêtent pas à cette seule question. Les votants considèrent aussi que dans cinq ans, le joueur de 27 ans aura encore ce statut de n°1 (7 votes), devant Luka Doncic (6) et Jayson Tatum (2 votes).

Pour le titre de MVP en revanche, les votants sont encore plus partagés, même si le double MVP arrive de nouveau en tête avec 5 voix, contre Luka Doncic et Joel Embiid (4 voix chacun), puis Stephen Curry et Ja Morant avec une voix.

Sur le plan collectif, les Bucks sont attendus parmi les deux grands favoris de la conférence Est. En revanche, pour le titre, une équipe de l’Ouest est davantage citée : les Clippers. « Je ne sais pas si (Kawhi Leonard sera) nécessairement MVP, parce qu’il ne jouera pas assez et je ne pense pas qu’il s’en soucie. Mais pour ce qui est d’être MVP des playoffs, il a d’excellentes chances de l’être », juge un dirigeant de l’Est.

Avec les arrivées de Malcolm Brogdon et de Danilo Gallinari (blessé depuis), Boston gagne le titre de l’équipe ayant réalisé la meilleure intersaison, devant les 76ers et… le Jazz, auteur du mouvement de l’été très largement considéré comme le plus surprenant (le transfert de Rudy Gobert vers les Wolves). A contrario, Dallas, avec le départ Jalen Brunson vers les Knicks (et malgré l’arrivée de Christian Wood), est considéré comme l’équipe ayant le moins bien négocié son été.